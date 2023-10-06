Как напоминает СБУ, вышеупомянутые олигархи входят в окружение российского диктатора Владимира Путин и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании", - пишет пресс-служба.

Фото: Суд арестовал активы Фридмана и других олигархов более чем на 17 млрд гривен (t.me/SBUkr/)

Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен.

Среди заблокированных активов:

финансовые и страховые компании;

предприятия мобильной связи;

сферы ИТ;

заводы минеральных вод.

Арест имущества не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины.

"Сейчас подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств их подрывной деятельности для привлечения виновных к ответственности", - пишет пресс-служба.

Что еще известно о Фридмане?

Согласно данным Службы безопасности Украины:

российских олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" для финансирования захватнических "проектов" Кремля;

задействовал собственные бизнес-ресурсы для распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России". Все это поставляется террористам на передовую;

организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок Российской Федерации, а страховые компании Фридмана взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья террористов на фронте;

обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ. Это позволило ему провести подконтрольной спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины;

В начале сентября Фридману было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.