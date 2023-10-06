RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд арестовал активы Фридмана и других олигархов более чем на 17 млрд гривен

Фото: Михаил Фридман, российский олигарх (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд наложил арест на корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как напоминает СБУ, вышеупомянутые олигархи входят в окружение российского диктатора Владимира Путин и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии Российской Федерации. 

"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании", - пишет пресс-служба.

Фото: Суд арестовал активы Фридмана и других олигархов более чем на 17 млрд гривен (t.me/SBUkr/)

Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен. 

Среди заблокированных активов: 

  • финансовые и страховые компании;
  • предприятия мобильной связи;
  • сферы ИТ;
  • заводы минеральных вод.

Арест имущества не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины.

"Сейчас подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств их подрывной деятельности для привлечения виновных к ответственности", - пишет пресс-служба. 

Что еще известно о Фридмане?

Согласно данным Службы безопасности Украины:

  • российских олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" для финансирования захватнических "проектов" Кремля;
  • задействовал собственные бизнес-ресурсы для распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России". Все это поставляется террористам на передовую;
  • организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок Российской Федерации, а страховые компании Фридмана взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья террористов на фронте;
  • обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ. Это позволило ему провести подконтрольной спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины;

В начале сентября Фридману было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине