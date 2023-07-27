Суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch в Росії після початку війни достовірною

Як відомо, минулого року кіпрський холдинг "Рілліус Холдінґ Лімітед", який є власником ТМ Parimatch, вимагав у судовому порядку від інформаційного агентства "РБК-Україна" спростування інформації щодо роботи компанії в Росії та Білорусі після 24 лютого 2022 року.

При цьому в самій позовній заяві позивачі розкрили свою структуру, в яку входить низка компаній – "Ретен Ентертейнмент Лтд" (головна холдингова компанія групи Parimatch Tech), "Рілліус Холдінг Лімітед" (власник ТМ "Parimatch") та "БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД" (власник програмного комплексу).

Компанія "Рілліус" стверджувала, що відкликала франшизу з Росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року, але за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch була припинена у вересні 2022 року.

Також, в процесі судового розгляду стало відомо, що на території Росії досі чинні 11 торговельних марок, пов'язаних з ТМ Parimatch зі строком дії свідоцтв до 2029 року.

Попри це, Господарський суд Києва схвалив рішення на користь Parimatch. Північний апеляційний господарський суд повністю скасував рішення місцевого господарського суду на користь інформаційного агентства "РБК-Україна".

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилось, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", – повідомили у відомстві.

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