Суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной

Как известно, в прошлом году кипрский холдинг "Риллиус Холдинг Лимитед", являющийся владельцем ТМ Parimatch, требовал в судебном порядке от информационного агентства "РБК-Украина" опровержения информации о работе компании в России и Белоруссии после 24 февраля 2022 года.

При этом в самом исковом заявлении истцы раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний - "Ретен Энтертейнмент Лтд" (главная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ "Parimatch") и "БТБ Бетлаб Холд" (владелец программного комплекса).

Компания "Риллиус" утверждала, что отозвала франшизу из России на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года, но по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch было прекращено в сентябре 2022 года.

Также, в процессе судебного разбирательства стало известно, что на территории России до сих пор действуют 11 торговых марок, связанных с ТМ Parimatch со сроком действия свидетельств до 2029 года.

Несмотря на это, Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Parimatch. Северный апелляционный хозяйственный суд полностью упразднил решение местного хозяйственного суда в пользу информационного агентства "РБК-Украина".

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

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