Нові деталі у схемі "Parimatch". Що відомо про компанії з РФ у структурі букмекерів

Про це свідчить відповідь Служби безпеки України на запит РБК-Україна.

Раніше кіпрська компанія "Рілліус Холдінг Лімітед", яка входить до групи компаній Parimatch Tech, вимагала від інформаційного агентства РБК-Україна спростування інформації про роботу Parimatch у Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення російських військ до України.

При цьому в самому позові заявники розкрили свою структуру, в яку входить низка компаній – "Ретен Ентертейнмент Лтд" (основна холдингова компанія групи Parimatch Tech), "Рілліус Холдінг Лімітед" (власник ТМ "Parimatch") та "БТБ Бетлаб Холдінгс ЛТД" власник програмного комплексу).

Компанія "Рілліус" стверджувала, що відкликала франшизу з Росії на юридичному та технічному рівнях ще у березні 2022 року, але за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch була припинена у вересні 2022 року.

Російське павутиння Parimatch

Як випливає з відповіді СБУ, структура групи компаній Parimatch набагато ширша, ніж це випливає з позову. Управління сайтами, лотереями та букмекерськими конторами бренду "PARI-MATCH" здійснювали пов'язані компанії-нерезиденти, у тому числі ті, хто перебуває під управлінням громадян РФ.

Крім цього, у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму.

Наприклад, компанією, яка надавала секретарські послуги структурам холдингу, є Intercorp Limited, зареєстрована на Кіпрі. Ця компанія працювала з "Fulgear Investments LTD", яка виступала платіжним агентом на користь "PARI-MATCH".

Та сама "Intercorp Limited" є секретарем компанії "Ericius Investments Limited", яка була власником торгових марок "PARI-MATCH". Зазначена компанія володіла доменами parimatch у Росії, Казахстані, Білорусі та Кіпрі. Крім того, "Intercorp Limited" до 2 травня 2022 року була секретарем "Pari-match Services (CY) Limited", "Advivo Holdings Ltd", "Myrcius International LTD". Директором усіх зазначених компаній виступає громадянка РФ Олена Васильєва.

Своєю чергою, "Ericius Investments Limited" є засновником та контролером "Parimatch United Investments Limited". Директор компанії – громадянка РФ Марина Рівна.

"Intercorp Limited", крім іншого, є секретарем підконтрольних співвласникам ТОВ "ПАРИМАТЧ" Катерині Білоруській та Сергію Портнову суб'єктів господарювання - "Firstpm Entertainment Ltd", "Parimatch Foundation", "PMBL GROUP LTD".

Білоруська та Портнов через "WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED" володіли 26,5% та 35,66% від ТОВ "ПОКЕРМАТЧ.ЮА". На сайті pokermatch.com надаються послуги без отримання ліцензії, а незаконні доходи виводяться до РФ через рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів. Частина цих доходів йде на підтримку агресії РФ проти України, випливає із відповіді СБУ.

Схема власників Parimatch Tech

Зазначимо, Білоруська є донькою Едуарда Швіндлермана, якого, за даними ЗМІ, називають фактичним засновником компаній ТОВ "ПАРІ-МАТЧ", які працюють ще з дев'яностих років.

При цьому з позову до РБК-Україна стало відомо, що до структури Parimatch Tech входить, головним чином, компанія "Ретен Ентертейнмент Лтд" (до наглядової ради входять Сергій Портнов, Катерина Білоруська, Максим Ляшко та Роман Сиротян). Саме компанія "Ретен Ентертейнмент Лтд" створила компанію "Ерісіус" (вже перебуває під українськими санкціями), яка, своєю чергою, дала ліцензію на ТМ російської компанії ТОВ "Бетрінг". Також "Ретен" є власником "Рілліус" та "БТБ Бетлаб".

У СБУ зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", – повідомили у відомстві.

Російські ставки

Як відомо, 11 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки букмекерських компаній та лотерей. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під санкції, є як російські - "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерська контора "Парі", "Марафон", "БК "Олімп", "Спортлото", "Бет.ру", так і українські – ТОВ "Париматч" (і її російська "дочка" – "Парі"), "ПокерматчUA". Санкції запроваджено на 50 років та передбачають блокування активів, заборону на торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, ануляцію чи призупинення ліцензій.

Володимир Зеленський запевнив, що букмекерські фірми працювали проти України, виводили кошти з країни та спрямовували їх до російської економіки, фактично спонсоруючи війну проти української держави.

"І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди та всіма цивілізованими засобами", – додав Зеленський.

Ґрунт для рішення готували співробітники СБУ, які за прикладом з Parimatch Tech виявляли зв'язки букмекерів із Росією, що працюють в Україні. Виводячи на світ цілі мережі з різних компаній Служба безпеки зачіпала і причетні до букмекерства сфери.

Потягнувши за "нитку" фінансових операцій, у СБУ виявили, що велика частина коштів, які компанії заробляють на "ігорці", йде через Ibox Bank. У ході розслідування з'ясувалося, що "відмити" гроші та вивести їх у "тінь" допомагає ТОВ "Фінансова компанія Лео".

Засновницею фірми є Олена Шевцова, яка також мала частку у мережі Ibox. І "Лео", і Ibox були задіяні у низці схем з "відмивання", наприклад, у міскодингу – вигляді шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність "Лео" та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 млрд гривень на рік.

Схему обох фірм розкрили та ліквідували, "Фінансова компанія Лео" потрапила під санкції РНБО. Паралельно з роботою СБУ у Нацбанку розпочали перевірку дев'яти банків, які, можливо, допомагали ухилятися від сплати податків учасникам грального ринку, про що повідомила член парламентської ТСК щодо роботи грального бізнесу Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, загальний оборот у цій сфері сягає 180 млрд грн, але до бюджету доходить зовсім нічого – у 2022 році сплачено лише 730 млн грн податків.

У СБУ тим часом наголошують, що для боротьби з несумлінними учасниками грального бізнесу недостатньо точкових санкцій. Необхідні зміни до законодавства, зазначив у коментарі РБК-Україна начальник підрозділу СБУ щодо протидії фінансування тероризму Артем Шило. На його думку, насамперед потрібна єдина система онлайн-моніторингу безготівкових платежів на базі НБУ.

"Завдання такої системи – всебічний контроль та моніторинг не лише ринку азартних ігор, а й інших схем легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Також у його полі зору мають бути всі передумови фінансування тих чи інших дестабілізаційних заходів у нашій державі. Наприклад, фінансування сепаратистської чи терористичної діяльності", – зазначив Шило.

Також важливо провести реформу адміністрування податків та контроль платежів банківських відомств. Це механізм, який унеможливить використання карт фізосіб для махінацій у будь-якій сфері.

Крім цього, необхідно внести зміни до податкового законодавства щодо окремих ринків безготівкових платежів та запровадити податок на обіг на ринках грального бізнесу, цифрових активів та фінансових послуг.

Сьогодні боротьба з тіньовими доходами грального бізнесу вийшла на новий рівень – це вже не просто спроба зробити "ігорку" легальною та поповнювати українську казну. Це припинення фінансування агресора, якому жителі України несвідомо віддають свої гривні.

Це спроба очистити бізнес-середовище від безпринципних компаній, для яких війна в Україні так і не розпочалася – ні 2014-го, ні 2022-го. У цьому контексті однієї боротьби правоохоронців недостатньо. Як і в будь-якому комплексному питанні, необхідна робота всіх гілок влади – і насамперед законодавчої.