Суд на 17 тыс. гривен оштрафовал священника за обряды во время карантина

В Остроге Ровенской области на 17 тысяч гривен оштрафован священник, который несмотря на карантин в Украине проводил богослужение на кладбище. Об этом говорится в решении Острожского районного суда.

Сообщается, что 26 апреля настоятель Петро-Павловского храма Яков Деркач проводил богослужение на кладбище. На богослужении присутствовали более десяти человек.

Также сообщается, что о нарушении карантина в полицию сообщил аноним, с которым в последствии не удалось установить связь. На священника составили админпротокол за нарушение запрета на массовые богослужения.

Сам священник подтвердил, что публично объявлял о проведении обряда на кладбище, но не призывал прихожан приходить на него. Решением суда он оштрафован на 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах оштрафовали женщину на 17 тысяч гривен за нарушение самоизоляции. 33-летняя жительница Сум после возвращения из России письменно обязалась соблюдать 14-дневную самоизоляцию, но покинула ее раньше срока.

Подробнее о санкциях за нарушение карантина читайте в материале РБК-Украина "Штраф за неповиновение: как в Украине наказывают за нарушение карантина".