Суд на 17 тис. гривень оштрафував священика за обряди під час карантину

В Острозі Рівненської області на 17 тисяч гривень оштрафовано священика, який незважаючи на карантин в Україні проводив богослужіння на кладовищі. Про це йдеться в вирішенні Острозького районного суду.

Повідомляється, що 26 квітня настоятель Петро-Павлівського храму Яків Деркач проводив богослужіння на кладовищі. На богослужінні були присутні більше десяти осіб.

Також повідомляється, що про порушення карантину в поліцію повідомив анонім, з яким надалі не вдалося встановити зв'язок. На священика склали адмінпротокол за порушення заборони на масові богослужіння.

Сам священик підтвердив, що публічно оголошував про проведення обряду на кладовищі, але не закликав парафіян приходити на нього. Рішенням суду він оштрафований на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах оштрафували жінку на 17 тисяч гривень за порушення самоізоляції. 33-річна мешканка Сум після повернення з Росії письмово зобов'язалася дотримуватися 14-денної самоізоляції, але залишила її раніше терміну.

Детальніше про санкції за порушення карантину читайте в матеріалі РБК-Україна "Штраф за непокору: як в Україні карають за порушення карантину".