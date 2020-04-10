Штраф за неповиновение: как в Украине наказывают за нарушение карантина

Полиция следит за соблюдением карантина (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

С понедельника, 6 апреля, в Украине действует ужесточенный режим карантина. В правительстве говорят, что в ближайшее время смягчать ограничения не намерены. За игнорирование запретов грозит уголовная и административная ответственность. Однако случаев нарушения карантина хватает по всей стране. Кто оказался в числе первых подсудимых и как их наказали – в материале РБК-Украина.

Украина, как и большинство стран мира, избрала жесткий путь противостояния пандемии COVID-19. Параллельно с рядом ограничений Верховная рада ввела ответственность за несоблюдение правил карантина еще 17 марта. В большинстве случаев нарушителей ждет штраф от 17 до 34 тысяч гривен, но если их действия приведут к заражению или смерти других людей, то наказание предполагает до восьми лет тюрьмы.

При этом сами ограничения, введенные на время карантина, в каких-либо законах не прописаны и зависят от местных властей в каждом конкретном населенном пункте и позиции Кабмина. С 6 апреля правительство, кроме прочего, запретило находиться в общественных местах без маски и передвигаться группой более двух человек, парки, скверы и спортивные площадки закрыты на карантин. Отныне граждане обязаны всегда носить с собой документы для идентификации личности.

Следить за соблюдением многочисленных запретов должна патрульная полиция. Около 7 тысяч ее сотрудников мониторят зоны отдыха и отлавливают нарушителей. За отказ соблюдать правила карантина правоохранители составили уже около 4 тысяч админпротоколов и открыли 46 уголовных дел.

Права на карантине

В то же время источник РБК-Украина в руководстве Министерства внутренних дел уверяет, что силовики не намерены "гнаться за статистикой" в этом вопросе и широко использовать предоставленный им репрессивный инструментарий. По его словам, полицейские патрули нацелены больше на профилактическую работу с гражданами.

"В первые дни мы будем заниматься разъяснительной работой и объяснять гражданам их права и обязанности. Но на самых "непонятливых" и тех, кто будет заниматься агрессивным сопротивлением, будут составляться протоколы об административном нарушении с последующими штрафами", – сказал он.

Подобную позицию силовиков публично подтвердил и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. "Мы не настроены штрафовать "всех" и "вся". Никому из нас не нужны эти протоколы", – написал он в Facebook.

Полицейский уверяет, что правоохранители будут наказывать только тех граждан, которые злостно не подчиняются их требованиям. Желающих доказать неправоту "карантинных мер" может оказаться не мало. Тем более, что многие юристы поспешили публично объявить о "вопиющем нарушении" конституционных прав со стороны властей.

Эксперт "Центра политико-правовых реформ" Николай Хавронюк указывает на то, что постановление Кабмина с перечнем карантинных запретов прямо нарушает целый ряд положений Конституции. В том числе, право на уважение достоинства, свободу перемещения, коллективное проведение религиозных обрядов, митингов и демонстраций, а также невмешательство в личную и семейную жизнь.

"К тому же 34 тысячи гривен для граждан… это неадекватное взыскание, которое противоречит принципу пропорциональности, так как не учитывает ни уровень легальных доходов населения, ни размеры штрафов, предусмотренных Кодексом об административных нарушениях и Уголовным кодексом", – отметил Хавронюк.

По его мнению, суды обязаны закрывать админдела против граждан, так как "нарушение условий карантина" определено не законом, а подзаконным актом – постановлением Кабмина. "Харьковская правозащитная группа" солидарна с этой позицией.

Эксперты организации считают неуместными и даже вредными для здоровья запреты на прогулки в лесопарковых и прибрежных зонах, а также необходимость носить удостоверяющие личность документы. Более того, они критикуют правительственный запрет для людей старше 60 лет выходить из дому. Правозащитники обращают внимание, что в Украине около 2,5 млн работающих пенсионеров и такое новшество фактически приведет к потере ими рабочего места.

Также в ХПГ отмечают ряд юридических неопределенностей, указанных в перечне запретов Кабмина, в первую очередь, это касается понятия "общественные места", где обязательно ношение масок.

"Учитывая все вышеизложенное, человек может оказаться в юридически неопределенном положении, когда не сможет предвидеть, какое именно его деяние является правомерным, а какое – противоправным и наказуемым", – сказано в заявлении "Харьковской правозащитной группы".

Правозащитники рекомендуют правительству учитывать то, что права и свободы граждан можно ограничивать только в случае введения чрезвычайного положения.

Несмотря на заявления юристов о неконституционности карантинных запретов, украинские суды в оперативном порядке начали рассматривать админпротоколы, составленные полицией на "непослушных" граждан.

В ряде случаев судьи сочли, что нарушители за свои проступки заслуживают сурового наказания, которое предусмотрено законом. Впрочем, юридические противоречия и ошибки полицейских в протоколах часто позволяют подсудимым отделаться лишь предупреждением.

Единичные случаи

В Едином реестре судебных решений по состоянию на 9 апреля опубликовано около 420 постановлений в делах о нарушении карантина. Их беглый анализ дает понять, что наказание в виде штрафов применяется в единичных случаях.

Так, денежные взыскания от 17 до 34 тысяч гривен назначили лишь 38 нарушителям, то есть менее чем в 10% дел. В остальных случаях судьи возвращали протоколы обратно в полицию или закрывали дела за отсутствием состава преступления.

Чаще всего суды отказывались рассматривать материалы полицейских, в которых те не конкретизировали обстоятельства правонарушения или забывали указывать фамилии понятых. Судя по реестру, преимущественно наказывают тех, кто сознательно игнорирует ограничения в сфере торговли или пассажирских перевозок.

Больше всего обвинительных вердиктов зафиксировано в Киеве – шесть.

Так, в первые дни карантина Шевченковский суд оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, торговавшую овощами и фруктами на улице. Аналогичное наказание получили ее коллеги из рыбного ряда на оптовом рынке в Соломенском районе и продавец цветов. Двум водителям киевских маршруток штрафы достались за то, что в салон зашло больше положенных 10 пассажиров.

В Тернополе суд наказал двоих местных жителей. Штраф назначили администратору парикмахерской, которая принимала клиентов по предварительной записи, и владельцу магазина "Деликатес", торговавшему нерасфасованными овощами и фруктами.

В Донецкой области по 17 тысяч должны заплатить торговец шашлыками в Покровске, продавец пластиковых труб в Мирнограде, водитель маршрутки в Славянске и продавщица одежды в Константиновке.

Штраф получил даже приемщик вторсырья в Гайсине Винницкой области. Полицейские поймали мужчину в тот момент, когда он был на рабочем месте и принимал от посетителя 10 кг стеклотары. В этом же городе оштрафован владелец магазина "Будцентр", продолживший работу несмотря на карантин.

В Днепре по новому закону наказаны продавщица строймагазина, уличный продавец очков и девушка-оператор АЗС, снявшая маску во время общения с покупателями. За такое же нарушение наказали и продавщицу в Кривом Роге. В Сумах суд оштрафовал директора работавшей лавки электротоваров, а в Ахтырке – продавца подсолнечного масла, а также сотрудницу магазина косметики и гигиенических принадлежностей.

Единственный случай наказания для посетителя магазина, а не его работника, зафиксирован также в Сумах. Там вечером 30 марта местный житель без маски зашел в супермаркет АТБ, услышал замечания в свой адрес и разразился нецензурной бранью. Суд счел такое поведение социально опасным и оштрафовал его на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина.

В Черновцах наказали кассира ломбарда, который был открыт 19 марта (Кабмин разрешил работу ломбардов только 2 апреля). В Каменце-Подольском штраф получил продавец шаурмы. Суд обязал его уплатить 17 тысяч гривен, даже несмотря на то, что у нарушителя на иждивении малолетний ребенок.

В Кременчуге водитель маршрутки заявил суду, что сам вызвал полицию, когда "лишние" пассажиры отказались покидать салон. Однако звонить на 102 он начал в тот момент, когда в автобус уже зашли полицейские, чтобы составить протокол. Хитрость не удалась и водителя признали виновным.

Кроме того, штраф получил россиянин, который прибыл в Украину и нарушил правила самоизоляции. Он сбежал из дому, а затем был задержан в Сумской области на украино-российской границе.

Житель Черкасской области, прибывший из Польши, также не соблюдал 14-дневную обсервацию. Полиция поймала его на вождении в нетрезвом виде, а суд оштрафовал на 17 тысяч гривен за оба нарушения в совокупности.

Максимальный штраф в 34 тысячи гривен получили всего пятеро граждан. Один из них – владелец магазина спортивного питания в Днепре. Нарушитель пытался доказать суду, что торгует еще и медицинскими препаратами, но безуспешно. Также в Днепре оштрафована владелица магазина по продаже автомобильных шин, которая не остановила бизнес.

На 34 тысячи гривен "попал" и директор рынка в Мыколаеве Львовской области. Он утверждал, что не знал об открытых торговых точках на его рынке. В Петропавловке Днепропетровской области такой же штраф получила хозяйка металлосклада, который работал вопреки карантину.

"Максималку" получил продавец цветочного киоска в Мариуполе. Глава общества цветоводов-любителей отрицал факт торговли букетами и заявил, что пришел на работу просто полить растения. Суд, заслушав свидетелей, все же решил его наказать.

Таким образом, почти за месяц карантина государственный бюджет наполнился на 730 тысяч гривен за счет подобных штрафов. Около 90% полицейских протоколов суды отказались рассматривать и вернули на доработку или же вовсе закрыли дела "из-за малозначимости" и отсутствия состава преступления.

Достаточно часто судьи проявляют фантазию и вместо денежного штрафа выносят нарушителям замечание. Например, суд в Торецке Донецкой области так "наказал" сотрудницу зоомагазина, которая продала покупателю не корм, а игрушку для щенка.

Украинцы исторически тяжело воспринимают ограничения в исполнении власти. Расширение полномочий силовиков закономерно вызывает у граждан разговоры о "полицейском государстве". Чиновники со своей стороны часто не могут внятно обосновать суть и смысл отдельных запретов. В этой ситуации на первый план выходят суды. Им нужно найти тонкий баланс между защитой свобод человека и его права на здоровье и жизнь.