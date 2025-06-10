ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський різко пройшовся по РФ: біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою

Київ, Вівторок 10 червня 2025 20:23
UA EN RU
Зеленський різко пройшовся по РФ: біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського удару по Україні було пошкоджено фасад Софії Київської. Окупанти продукують тільки катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Доповіді військових

За словами президента, сьогодні йому доповідали військові. Також була окрема розмова з міністром оборони Рустемом Умєровим. Обговорювали протидію дронам і зміцнення ППО.

Голова держави нагадав, що росіяни знову застосували північнокорейську балістику для удару по Україні. При цьому російсько-іранські дронові технології вже поширюють у Північній Кореї. Такий факт дуже небезпечний як для Європи, так і для Східної та Південно-Східної Азії.

"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це потрібно реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "Шахедів" і балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", - наголосив Зеленський.

Реакція на удар

Також президент нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару було пошкоджено звичайні житлові будинки. При цьому в Одесі частково зруйновано пологовий будинок і кіностудію.

Водночас у Києві було пошкоджено навіть Софійський собор - через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору

"Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження або руйнування Софії - це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою", - зазначив глава держави.

За його словами, катастрофи є сенсом існування окупантів, нічого іншого після себе вони не залишать. На таку ситуацію потрібно реагувати, бо весь світ виграє, якщо Росію примусять завершити війну.

Російський удар

Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 червня атакували Україну ракетами і дронами. Більшість безпілотників і всі ракети були спрямовані на Київ.

Пізніше стало відомо, що через російський удар у Києві було пошкоджено Софійський собор. Його можуть відновлювати трохи більше місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Російська Федерація София Киевская Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України