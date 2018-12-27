Субвенция из госбюджета для финансирования первички в 2019 году не предусмотрена

Иллюстративное фото (УНИАН)

В июле 85 заведений первички начали получать средства

В следующем году субвенция из госбюджета для финансирования первички не предусмотрена. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня состоялся первый этап трансформации системы здравоохранения'я.

"Первичное звено поступила в трансформацию. В этом году у нас изменения на первичном звене привели к быстрым изменениям в статусе врача. Сейчас больше половины людей знают по имени диспетчера своей больнице. Врачи уже начали получать зарплаты, которые вдвое превышают те, что получали раньше", - сообщил Петренко.

Глава НСЗУ подчеркнул, что Украина впервые продемонстрировала, что все формы собственности равны перед законом.

"Большинство учреждений начали инвестировать в изменения в больницах. Сейчас в большинстве больниц есть открытые рецепции. Украина впервые продемонстрировала, что все формы собственности равны перед законом. Уже в июле 85 заведений первички начали получать средства. Если говорить о работе НСЗУ..то следует отметить, что было начато практику официального отчета. Скоро будет годовой отчет за последний квартал. 8 октября начал работать контакт-центр, куда можно задать любые вопросы по новых правилах функционирования системы", - добавил он.

По его словам, трансформация первичного звена состоялась.

"После третьего квартала можно сказать, что уже все заведения, которые есть в Украине, знают, что существуют новые правила игры. Мы имеем 1207 заявок. В следующем году предусмотрена субвенция из госбюджета для финансирования первички", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил тарифы Национальной службы здоровья'я для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год.

РБК-Украина сообщало, что в ноябре Верховная рада Украины провалила законопроект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины. Документ определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины первичной медицинской помощью.