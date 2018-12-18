Уряд затвердив тарифи для закладів первинної медицини

Ілюстративне фото (УНІАН)

У 2019 році базовий тариф складе 370 гривень на рік на людину

Кабінет міністрів України затвердив тарифи Національної служби здоров'я для медичних закладів первинної медицини на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з постановою, наступного року базовий тариф на людину складе 370 гривень на рік, при цьому будуть застосовуватися вікові коефіцієнти. Крім того, сімейні лікарі, терапевти і педіатри зможуть набирати більше пацієнтів.

Зокрема, якщо кількість декларацій у лікаря не перевищує оптимальну більш ніж на 10%, кожен пацієнт оплачується за тарифом 370 гривень, якщо ліміт перевищено більш ніж на 10%, далі будуть застосовуватись понижувальні коефіцієнти. При перевищенні ліміту більше ніж на 50%, Національна служба здоров'я припиняє оплату за них.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у листопаді Верховна рада України провалила законопроект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи забезпечення громадян України первинною медичною допомогою.