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Субвенція з держбюджету для фінансування первинки у 2019 році не передбачена

Новини » Політика    27.12.2018 - 16:03
Субвенція з держбюджету для фінансування первинки у 2019 році не передбачена
Ілюстративне фото (УНІАН)

В липні 85 закладів первинки почали отримувати кошти

В наступному році субвенція з держбюджету для фінансування первинки не передбачена. Про це під час прес-конференції повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, передає кореспондент РБК-Україна

Він зазначив, що наразі відбувся перший етап трансформації системи охорони здоров'я.

"Первинна ланка вступила у трансформацію. Цього року у нас зміни на первинній ланці привели до швидких змін у статусі лікаря. Зараз більше половини людей знають по імені диспетчера своєї лікарні. Лікарі вже почали отримувати зарплати, які вдвічі перевищують ті, що отримували раніше", - повідомив Петренко.

Глава НСЗУ наголосив, що Україна вперше продемонструвала, що всі форми власності рівні перед законом. 

"Більшість закладів почали інвестувати у зміни в лікарнях. Зараз у більшості лікарень є відкриті рецепції. Україна вперше продемонструвала, що всі форми власності рівні перед законом. Уже в липні 85 закладів первинки почали отримувати кошти. Якщо говорити про роботу НСЗУ..то слід зазначити, що було започатковано практику офіційного звітування. Скоро буде річний звіт за останній квартал. 8 жовтня почав працювати контакт-центр, куди можна задати будь які питання по нових правилах функціонування системи", - додав він.

За його словами, трансформація первинної ланки відбулася. 

"Після третього кварталу можна сказати, що вже всі заклади, які є в Україні , знають, що існують нові правила гри. Ми маємо 1207 заявок. В наступному році не передбачена субвенція з держбюджету для фінансування первинки", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив тарифи Національної служби здоров'я для медичних закладів первинної медицини на 2019 рік.

РБК-Україна повідомляло, що у листопаді Верховна рада України провалила законопроект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи забезпечення громадян України первинною медичною допомогою.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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