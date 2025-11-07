Субтитри та жестовий переклад: Кабмін готує нові правила для ТБ та онлайн-медіа

Як зазначила голова українського уряду, законопроєкт встановлює вимоги до телебачення та онлайн-медіа, щоб люди з інвалідністю мали повноцінний доступ до інформації.

"Тобто мають бути передбачені субтитри, переклад жестовою мовою, аудіодискрипція", - уточнила вона.

За словами Свириденко, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає додаткові повноваження, щоб контролювати виконання вимог.

Деталі від Мельничука

Мельничук зазначив, що законопроєкт спрямований на те, щоб усі люди, незалежно від стану здоров'я, могли рівноправно отримувати інформацію, висловлювати свою думку та користуватися медіа.

Законопроєкт зобов'язує телеканали та інші медіа забезпечити доступність своїх програм - додавати субтитри, переклад жестовою мовою або тифлокоментарі (аудіоописи для людей з вадами зору).

Інші способи, наприклад використання простої мови або легкого читання, можуть впроваджуватися добровільно. Повна доступність має бути забезпечена поступово - протягом десяти років після ухвалення закону.