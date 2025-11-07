Субтитры и жестовый перевод: Кабмин готовит новые правила для ТВ и онлайн-медиа

Как отметила глава украинского правительства, законопроект устанавливает требования к телевидению и онлайн-медиа, чтобы люди с инвалидностью имели полноценный доступ к информации.

"То есть должны быть предусмотрены субтитры, перевод на жестовой язык, аудиодискрипция", - уточнила она.

По словам Свириденко, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит дополнительные полномочия, чтобы контролировать выполнение требований.

Детали от Мельничука

Мельничук отметил, что законопроект направлен на то, чтобы все люди, независимо от состояния здоровья, могли равноправно получать информацию, высказывать свое мнение и пользоваться медиа.

Законопроект обязывает телеканалы и другие медиа обеспечить доступность своих программ - добавлять субтитры, перевод на жестовой язык или тифлокомментарии (аудиоописания для слабовидящих).

Другие способы, например использование простого языка или легкого чтения, могут внедряться добровольно. Полная доступность должна быть обеспечена постепенно - в течение десяти лет после принятия закона.