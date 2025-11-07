Субтитры и жестовый перевод: Кабмин готовит новые правила для ТВ и онлайн-медиа

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается сделать медиаконтент более доступным для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram и представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Как отметила глава украинского правительства, законопроект устанавливает требования к телевидению и онлайн-медиа, чтобы люди с инвалидностью имели полноценный доступ к информации.
"То есть должны быть предусмотрены субтитры, перевод на жестовой язык, аудиодискрипция", - уточнила она.
По словам Свириденко, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит дополнительные полномочия, чтобы контролировать выполнение требований.
Мельничук отметил, что законопроект направлен на то, чтобы все люди, независимо от состояния здоровья, могли равноправно получать информацию, высказывать свое мнение и пользоваться медиа.
Законопроект обязывает телеканалы и другие медиа обеспечить доступность своих программ - добавлять субтитры, перевод на жестовой язык или тифлокомментарии (аудиоописания для слабовидящих).
Другие способы, например использование простого языка или легкого чтения, могут внедряться добровольно. Полная доступность должна быть обеспечена постепенно - в течение десяти лет после принятия закона.
К слову, ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал, что украинцам, которые больше всего нуждаются в поддержке, готовят выплаты в размере 6500 гривен.
По его словам, такую сумму смогут получить дети с инвалидностью, а также люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.