Субсидію призначили, а гроші не прийшли? ПФУ пояснив важливе правило

Чому субсидія може становити 0 гривень

Розмір житлової субсидії визначають як різницю між вартістю житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів та обов'язковим платежем домогосподарства.

При цьому обов'язковий платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Він залежить, зокрема, від сукупного доходу домогосподарства у розрахунку на одну особу.

Якщо після проведення розрахунку вартість комунальних послуг не перевищує суму обов'язкового платежу, розмір субсидії становитиме 0,00 грн. Таке правило передбачене пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Тобто ситуація, коли в особистому кабінеті зазначено "субсидію призначено", але гроші фактично не надходять, не обов'язково означає, що Пенсійний фонд відмовив у допомозі.

0 гривень - це не відмова

ПФУ окремо наголошує: нульова субсидія не означає відмову у її призначенні або припинення виплати.

Йдеться про результат розрахунку на конкретний період. Якщо обов'язковий платіж домогосподарства дорівнює або перевищує вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів, фактична сума допомоги становить 0 грн.

При цьому ситуація може змінитися під час наступного розрахунку, наприклад у разі зміни доходів домогосподарства або вартості послуг, які враховуються при визначенні розміру субсидії.

Як перевірити, чи призначили субсидію

Дізнатися інформацію про призначену житлову субсидію можна дистанційно. ПФУ вказує, що перевірити її розмір можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, портал "Дія" або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Таким чином, якщо у даних про субсидію вказано 0,00 грн, це не означає автоматичну втрату права на державну допомогу. У цьому випадку ПФУ просто визначив, що за результатами розрахунку сума субсидії на відповідний період дорівнює нулю.