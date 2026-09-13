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Субсидию назначили, но деньги не пришли? ПФУ объяснил важное правило

06:33 13.09.2026 Вс
2 мин
Что на самом деле означает субсидия в размере 0,00 грн?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Нулевая субсидия не означает отказа в ее назначении (Getty Images)

Некоторые украинцы могут увидеть в своем кабинете информацию о назначенной жилищной субсидии, но при этом не получить никакой выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Почему субсидия может составить 0 гривен

Размер жилищной субсидии определяется как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.

При этом обязательный платеж рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Он зависит, в частности, от совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.

Если после расчета стоимость коммунальных услуг не превышает сумму обязательного платежа, размер субсидии составит 0,00 грн. Такое правило предусмотрено пунктом 60 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

То есть ситуация, когда в личном кабинете указано "субсидия назначена", но деньги фактически не поступают, не обязательно означает, что Пенсионный фонд отказал в помощи.

0 гривен - это не отказ

ПФУ отдельно отмечает: нулевая субсидия не означает отказ в ее назначении или прекращение выплаты.

Речь идет о результате расчета на конкретный период. Если обязательный платеж домохозяйства равен или превышает стоимость коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, фактический размер субсидии составляет 0 грн.

При этом ситуация может измениться при следующем расчете, например в случае изменения доходов домохозяйства или стоимости услуг, учитываемых при определении размера субсидии.

Как проверить, назначили ли субсидию

Узнать информацию о назначенной жилищной субсидии можно дистанционно. ПФУ указывает, что проверить ее размер можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, портал "Дія" или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Таким образом, если в данных о субсидии указано 0,00 грн, это не означает автоматическую утрату права на государственную помощь. В этом случае ПФУ просто определил, что по результатам расчета сумма субсидии на соответствующий период равна нулю.

Ранее РБК-Украина объясняло, как просто оформить субсидию и сколько времени на это понадобится.

Кроме того, стало известно, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.

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