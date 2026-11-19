Українці, які отримують житлову субсидію, можуть втратити право на допомогу через значні покупки або окремі фінансові операції. Водночас не кожна дорога річ автоматично стає підставою для скасування виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Однією з підстав для відмови у призначенні житлової субсидії є здійснення домогосподарством або членом його сім'ї значних витрат протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою.
Зокрема, йдеться про придбання товарів, робіт або послуг на суму понад 100 тисяч гривень. Така покупка може свідчити про наявність у сім'ї фінансових можливостей, які впливають на оцінку її права на державну підтримку.
Під обмеження можуть підпадати:
Важливо, що йдеться не лише про одну покупку. Якщо декілька витрат у межах відповідного періоду підпадають під критерії, встановлені законодавством, їх також можуть враховувати під час визначення права на субсидію.
Зокрема, підставою для відмови може стати:
Окремо варто звернути увагу на одноразові доходи. Якщо хтось із членів домогосподарства отримав дохід, який перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це також може стати підставою для відмови в субсидії. Водночас для окремих видів цільової допомоги та інших надходжень передбачені винятки
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