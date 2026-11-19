Какие покупки могут стать причиной потери субсидии

Одним из оснований для отказа в назначении жилищной субсидии является осуществление домохозяйством или членом его семьи значительных расходов в течение 12 месяцев перед обращением за помощью.

В частности, речь идет о приобретении товаров, оплате работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Такие расходы могут свидетельствовать о наличии у семьи финансовых возможностей, которые учитываются при определении права на государственную поддержку.

Под ограничения могут подпадать:

приобретение квартиры, дома или земельного участка;

покупка автомобиля или другого транспортного средства;

приобретение бытовой техники, мебели и других дорогостоящих товаров;

оплата строительства, ремонта или других работ;

приобретение ценных бумаг и других финансовых активов.

Важно, что речь идет не только об одной покупке. Если несколько расходов в пределах соответствующего периода подпадают под установленные законодательством критерии, они также могут учитываться при определении права на субсидию.

В частности, основанием для отказа может стать:

Покупка товаров и имущества. Приобретение земельного участка, квартиры, дома, другой недвижимости, транспортного средства, строительных материалов, товаров длительного пользования, ценных бумаг и виртуальных активов на сумму более 100 тысяч гривен.

Оплата работ и услуг. Единовременная оплата любых работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных нормативов.

Покупка валюты. В течение 12 месяцев операции по приобретению наличной или безналичной иностранной валюты и банковских металлов не должны превышать в общей сложности 50 тысяч гривен.

Банковские депозиты.На депозитных счетах членов домохозяйства не должно быть средств на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Приобретение облигаций. Наличие облигаций внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тысяч гривен также может повлиять на право получения субсидии.

Отдельно следует обратить внимание на единовременные доходы. Если кто-либо из членов домохозяйства получил доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это также может стать основанием для отказа в назначении субсидии. Вместе с тем для отдельных видов целевой помощи и других поступлений предусмотрены исключения.