Украинцы, получающие жилищную субсидию, могут потерять право на помощь из-за значительных покупок или отдельных финансовых операций. В то же время, не каждая дорогая вещь автоматически становится основанием для отмены выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Одним из оснований для отказа в назначении жилищной субсидии является осуществление домохозяйством или членом его семьи значительных расходов в течение 12 месяцев перед обращением за помощью.
В частности, речь идет о приобретении товаров, оплате работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Такие расходы могут свидетельствовать о наличии у семьи финансовых возможностей, которые учитываются при определении права на государственную поддержку.
Важно, что речь идет не только об одной покупке. Если несколько расходов в пределах соответствующего периода подпадают под установленные законодательством критерии, они также могут учитываться при определении права на субсидию.
В частности, основанием для отказа может стать:
Отдельно следует обратить внимание на единовременные доходы. Если кто-либо из членов домохозяйства получил доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это также может стать основанием для отказа в назначении субсидии. Вместе с тем для отдельных видов целевой помощи и других поступлений предусмотрены исключения.
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