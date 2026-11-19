Українці, які отримують житлову субсидію, можуть втратити право на допомогу через значні покупки або окремі фінансові операції. Водночас не кожна дорога річ автоматично стає підставою для скасування виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Які покупки можуть стати причиною втрати субсидії

Однією з підстав для відмови у призначенні житлової субсидії є здійснення домогосподарством або членом його сім'ї значних витрат протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою.

Зокрема, йдеться про придбання товарів, робіт або послуг на суму понад 100 тисяч гривень. Така покупка може свідчити про наявність у сім'ї фінансових можливостей, які впливають на оцінку її права на державну підтримку.

Під обмеження можуть підпадати:

придбання квартири, будинку або земельної ділянки;

купівля автомобіля чи іншого транспортного засобу;

придбання побутової техніки, меблів та інших дорогих товарів;

оплата будівництва, ремонту або інших робіт;

придбання цінних паперів та інших фінансових активів.

Важливо, що йдеться не лише про одну покупку. Якщо декілька витрат у межах відповідного періоду підпадають під критерії, встановлені законодавством, їх також можуть враховувати під час визначення права на субсидію.

Зокрема, підставою для відмови може стати:

Покупка товарів і майна. Придбання земельної ділянки, квартири, будинку, іншої нерухомості, транспортного засобу, будівельних матеріалів, товарів тривалого користування, цінних паперів та віртуальних активів на суму понад 100 тисяч гривень.

Оплата робіт і послуг. Одноразова оплата будь-яких робіт або послуг на суму понад 100 тисяч гривень. Виняток становлять медичні, освітні та житлово-комунальні послуги в межах установлених соціальних нормативів.

Купівля валюти. Протягом 12 місяців операції з придбання готівкової або безготівкової іноземної валюти та банківських металів не повинні перевищувати загалом 50 тисяч гривень.

Банківські депозити. На депозитних рахунках членів домогосподарства не повинно бути коштів у загальній сумі понад 100 тисяч гривень.

Придбання облігацій. Наявність облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень також може вплинути на право отримання допомоги.

Окремо варто звернути увагу на одноразові доходи. Якщо хтось із членів домогосподарства отримав дохід, який перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це також може стати підставою для відмови в субсидії. Водночас для окремих видів цільової допомоги та інших надходжень передбачені винятки