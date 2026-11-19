Субсидию могут забрать из-за одной покупки: какие расходы влияют на помощь
Украинцы, получающие жилищную субсидию, могут потерять право на помощь из-за значительных покупок или отдельных финансовых операций. В то же время, не каждая дорогая вещь автоматически становится основанием для отмены выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Какие покупки могут стать причиной потери субсидии
Одним из оснований для отказа в назначении жилищной субсидии является осуществление домохозяйством или членом его семьи значительных расходов в течение 12 месяцев перед обращением за помощью.
В частности, речь идет о приобретении товаров, оплате работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Такие расходы могут свидетельствовать о наличии у семьи финансовых возможностей, которые учитываются при определении права на государственную поддержку.
Под ограничения могут подпадать:
- приобретение квартиры, дома или земельного участка;
- покупка автомобиля или другого транспортного средства;
- приобретение бытовой техники, мебели и других дорогостоящих товаров;
- оплата строительства, ремонта или других работ;
- приобретение ценных бумаг и других финансовых активов.
Важно, что речь идет не только об одной покупке. Если несколько расходов в пределах соответствующего периода подпадают под установленные законодательством критерии, они также могут учитываться при определении права на субсидию.
В частности, основанием для отказа может стать:
- Покупка товаров и имущества. Приобретение земельного участка, квартиры, дома, другой недвижимости, транспортного средства, строительных материалов, товаров длительного пользования, ценных бумаг и виртуальных активов на сумму более 100 тысяч гривен.
- Оплата работ и услуг. Единовременная оплата любых работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных нормативов.
- Покупка валюты. В течение 12 месяцев операции по приобретению наличной или безналичной иностранной валюты и банковских металлов не должны превышать в общей сложности 50 тысяч гривен.
- Банковские депозиты.На депозитных счетах членов домохозяйства не должно быть средств на общую сумму более 100 тысяч гривен.
- Приобретение облигаций. Наличие облигаций внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тысяч гривен также может повлиять на право получения субсидии.
Отдельно следует обратить внимание на единовременные доходы. Если кто-либо из членов домохозяйства получил доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это также может стать основанием для отказа в назначении субсидии. Вместе с тем для отдельных видов целевой помощи и других поступлений предусмотрены исключения.
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