Субсидию можно оформить в любое время. В Кабмине напомнили как

Субсидию в Украине можно оформить в любой месяц года. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты.
Об этом в интервью "Фактам" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, субсидию можно оформить даже посреди зимы. Она назначается с месяца обращения до даты завершения отопительного сезона. На помощь могут рассчитывать все те, кто не может самостоятельно платить за услуги ЖКХ.
Что касается документов, в орган соцзащиты населения или центр предоставления административных услуг нужно подать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Формы этих документов установлены Министерством социальной политики.
"Заявление и декларацию можно подать лично, по почте или в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг", - отметила Лазебная.
Для расчета размера субсидии учитываются доходы:
Субсидия на покупку газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается, исходя из размера дохода человека и членов его семьи за предыдущий календарный год.
Решение о назначении или отказе в субсидии принимаетя в течение десяти календарных дней с момента получения документов.
Напомним, ранее Лазебная рассказала, как оформить субсидию на арендованное жилье.
Кроме того, он разъяснила, кому точно откажут в назначении субсидии.