Субсидію дадуть, навіть якщо житло більше за норму, але є умова

Українці, які проживають у квартирах чи будинках більшої площі, не завжди втрачають право на житлову субсидію. Законодавство передбачає певні винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
Головне:
Право на призначення житлової субсидії на понаднормову площу мають непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.
До таких категорій належать:
Щоб скористатися правом на призначення субсидії на понаднормову площу житла, необхідно під час оформлення допомоги зазначити у декларації, що заявник належить до однієї з визначених законодавством пільгових категорій.
Саме ця інформація дає можливість органам Пенсійного фонду врахувати право на призначення житлової субсидії на житло більшої площі, ніж передбачено загальними нормами.
До речі, раніше у ПФУ пояснили головне правило розрахунку субсидії.
Окрім того, РБК-Україна розповідало, як доходи родини впливають на розмір виплати.
Також стало відомо, в яких випадках земельний пай може вплинути на субсидію.