Субсидию дадут, даже если жилье больше нормы, но есть условие

Украинцы, проживающие в квартирах или домах большей площади, не всегда теряют право на жилищную субсидию. Законодательство предусматривает некоторые исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Главное:
Право на назначение жилищной субсидии на сверхнормативную площадь имеют нетрудоспособные неработающие люди, которые живут одни.
К таким категориям относятся:
Чтобы воспользоваться правом на назначение субсидии на сверхнормативную площадь жилья, необходимо при оформлении помощи указать в декларации, что заявитель принадлежит к одной из определенных законодательством льготных категорий.
Именно эта информация позволяет органам Пенсионного фонда учесть право на назначение жилищной субсидии на жилье большей площади, чем предусмотрено общими нормами.
Кстати, ранее в ПФУ объяснили главное правило расчета субсидии.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как доходы семьи влияют на размер выплат.
Также стало известно, в каких случаях земельный пай может повлиять на субсидию.