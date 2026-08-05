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Субсидию дадут, даже если жилье больше нормы, но есть условие

05:36 05.08.2026 Ср
2 мин
Пенсионный фонд объяснил, кто именно имеет право на выплаты
aimg Юлия Капитонова
Фото: Субсидия может назначаться на сверхурочную площадь жилья (Getty Images)

Украинцы, проживающие в квартирах или домах большей площади, не всегда теряют право на жилищную субсидию. Законодательство предусматривает некоторые исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

  • Кто имеет право на субсидию на сверхнормативную площадь? Жилищная субсидия на площадь, превышающую установленные социальные нормы, может назначаться нетрудоспособным неработающим людям, которые проживают одни.
  • Что нужно для оформления? Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо при подаче документов на субсидию указать в декларации, что заявитель принадлежит к одной из определенных законодательством льготных категорий. Без этой информации право на назначение субсидии на сверхнормативную площадь может не учитываться.
  • Когда могут назначить субсидию? Возможность получить субсидию на сверхнормативную площадь является исключением из общих правил и применяется только к определенным законом категориям граждан. Окончательное решение о назначении помощи принимается Пенсионным фондом Украины после рассмотрения поданных документов.

Кто может получить субсидию на сверхнормативную площадь жилья

Право на назначение жилищной субсидии на сверхнормативную площадь имеют нетрудоспособные неработающие люди, которые живут одни.

К таким категориям относятся:

  • пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
  • лица, получающие государственную социальную помощь гражданам, не имеющим права на пенсию, а также люди с инвалидностью;
  • граждане, получающие государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лица, получающие временную государственную социальную помощь неработающим гражданам, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию;
  • несовершеннолетние лица.

Что нужно сделать

Чтобы воспользоваться правом на назначение субсидии на сверхнормативную площадь жилья, необходимо при оформлении помощи указать в декларации, что заявитель принадлежит к одной из определенных законодательством льготных категорий.

Именно эта информация позволяет органам Пенсионного фонда учесть право на назначение жилищной субсидии на жилье большей площади, чем предусмотрено общими нормами.

Кстати, ранее в ПФУ объяснили главное правило расчета субсидии.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как доходы семьи влияют на размер выплат.

Также стало известно, в каких случаях земельный пай может повлиять на субсидию.

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