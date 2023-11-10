Субсидії, зарплати, пенсії в Україні: скільки грошей у бюджеті-2024 і чи чекати на індексацію

Законом передбачено, що пенсії та зарплати зростатимуть швидше за інфляцію, яка становитиме 9,7%. Загалом на соціальний захист громадян в бюджеті передбачено 469,4 млрд гривень.

Мінімальна зарплата та зарплати бюджетників

Згідно з законом, мінімальна зарплата зросте на 19,4%. Вона не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень.

Законом встановлюється з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня - 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 гривні, з 1 квітня - 48 гривень.

Крім того, бюджетні зміни передбачають, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 квітня до 3195 грн, з 1 липня 2024 року - 3600 грн (наразі цей показник складає 2893 гривень). Тобто заплановане зростання на 24,4%.

Зростання зарплат

Кабінет міністрів в проекті бюджету до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців через зниження очікувань щодо інфляції.

За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%).

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

Мінімальна пенсія та прожитковий мінімум

Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень.

Соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Законом установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

працездатних осіб - 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.

Житлові субсидії та пільги

Видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Індексація пенсій

Як зазначили в прес-службі Мінфіну, у 2024 році "заплановано індексацію пенсій". Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.