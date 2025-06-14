UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Субсидії та пільги на літо: як дізнатися, чи призначили у 2025 році

Фото: дізнатися про пільги або субсидії можна на порталі Пенсійного фонду (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсійний фонд України розіслав повідомлення про призначення або відмову в наданні житлових субсидій на неопалювальний сезон, а також поінформував окремих пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.

Як повідомили у ПФУ, отримувачі субсидій можуть ознайомитися з розміром і структурою нарахувань за травень, а пільговики - з результатами перевизначення права на пільгу.

Згідно із законом про держбюджет-2025 і постановою уряду, право на пільгу мають громадяни, в яких середньомісячний дохід на особу не перевищує 4240 гривень.

Щоб переглянути повідомлення, потрібно:

  • зайти на портал електронних послуг ПФУ;
  • авторизуватись (через КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA);
  • обрати розділ "Мої повідомлення", потім - "Індивідуальні повідомлення" й переглянути інформацію про субсидію або пільгу.

 

Нагадаємо, ПФУ перепризначає субсидії на літо 2025 року більшості отримувачів, якщо не змінився склад домогосподарства чи майновий стан.

Окремим категоріям потрібно подати нову заяву - наприклад, орендарям житла, переселенцям, тим, хто претендує на компенсацію за тверде паливо або має нульову субсидію. Заяву можна подати онлайн або особисто, у спрощеній формі - без довідок і декларацій.

Також РБК-Україна писало, що розміри житлових субсидій в Україні переглядають двічі на рік - у березні та серпні, автоматично та без звернення громадян. Перерахунок відбувається, якщо дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%. У березні 2025 року враховують доходи за III і IV квартал 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд УкраїниСубсидіїПільги