Субсидії та пільги на літо: як дізнатися, чи призначили у 2025 році

Нагадаємо, ПФУ перепризначає субсидії на літо 2025 року більшості отримувачів, якщо не змінився склад домогосподарства чи майновий стан.

Окремим категоріям потрібно подати нову заяву - наприклад, орендарям житла, переселенцям, тим, хто претендує на компенсацію за тверде паливо або має нульову субсидію. Заяву можна подати онлайн або особисто, у спрощеній формі - без довідок і декларацій.

Також РБК-Україна писало, що розміри житлових субсидій в Україні переглядають двічі на рік - у березні та серпні, автоматично та без звернення громадян. Перерахунок відбувається, якщо дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%. У березні 2025 року враховують доходи за III і IV квартал 2024 року.

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