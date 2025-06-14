Субсидии и льготы на лето: как узнать, назначили ли в 2025 году

Пенсионный фонд Украины разослал уведомления о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, а также проинформировал отдельных льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как сообщили в ПФУ, получатели субсидий могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а льготники - с результатами переопределения права на льготу.
Согласно закону о госбюджете-2025 и постановлению правительства, право на льготу имеют граждане, у которых среднемесячный доход на человека не превышает 4240 гривен.
Чтобы просмотреть уведомление, нужно:
Напомним, ПФУ переназначает субсидии на лето 2025 года большинству получателей, если не изменился состав домохозяйства или имущественное положение.
Отдельным категориям нужно подать новое заявление - например, арендаторам жилья, переселенцам, тем, кто претендует на компенсацию за твердое топливо или имеет нулевую субсидию. Заявление можно подать онлайн или лично, в упрощенной форме - без справок и деклараций.
Также РБК-Украина писало, что размеры жилищных субсидий в Украине пересматривают дважды в год - в марте и августе, автоматически и без обращения граждан. Перерасчет происходит, если доход домохозяйства изменился более чем на 50%. В марте 2025 года учитывают доходы за III и IV квартал 2024 года.
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