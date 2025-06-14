Субсидии и льготы на лето: как узнать, назначили ли в 2025 году

Напомним, ПФУ переназначает субсидии на лето 2025 года большинству получателей, если не изменился состав домохозяйства или имущественное положение.

Отдельным категориям нужно подать новое заявление - например, арендаторам жилья, переселенцам, тем, кто претендует на компенсацию за твердое топливо или имеет нулевую субсидию. Заявление можно подать онлайн или лично, в упрощенной форме - без справок и деклараций.

Также РБК-Украина писало, что размеры жилищных субсидий в Украине пересматривают дважды в год - в марте и августе, автоматически и без обращения граждан. Перерасчет происходит, если доход домохозяйства изменился более чем на 50%. В марте 2025 года учитывают доходы за III и IV квартал 2024 года.

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