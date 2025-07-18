Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні

У серпні українці отримають виплату в розмірі понад 3000 грн. Це соціальна допомога до Дня незалежності окремим категоріям населення. Для отримувачів субсидій та пенсіонерів змін не планується, але перегляд виплат можливий в індивідуальному порядку.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про правила виплат пенсій, субсидій та соціальної допомоги в серпні 2025.
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Традиційно до Дня незалежності України уряд здійснює виплати певним категоріям населення. Їх розмір затверджено відповідною постановою.
Особи, які є отримувачами пенсії за віком чи по інвалідності, отримають виплату автоматично на пенсійний рахунок.
Військові зі статусом УБД, які продовжують служити, отримають гроші за місцем служби. Військові частини мають зробити заявку на таких військовослужбовців.
Особи, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не служать, мають особисто або онлайн подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня (крайній термін – до 1 жовтня 2025).
Пенсіонерам не варто чекати на підвищення виплат найближчим часом, адже всі етапи індексації та перерахунків, заплановані урядом на 2025 рік, вже відбулися.
Водночас сума пенсії у серпні зросте для тих осіб, хто досягне певного віку. ПФУ передбачені наступні надбавки:
Ця доплата нараховується з дати, коли у людини день народження, тобто не за повний місяць, а пропорційно кількості днів до його завершення.
Право на надбавку мають пенсіонери, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.
Зауважимо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. Індексація є головним механізмом підвищення пенсій.
Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат майже на 10%.
Житлові субсидії у серпні 2025 року зберігають свої розміри, що були визначені на неопалювальний сезон.
Наступний перерахунок субсидій традиційно планується 1 жовтня (початок опалювального періоду), тож наступного місяця виплати не зміняться.
Більшості чинних одержувачів субсидії перепризначать автоматично.
Ті, хто звертається вперше або змінили склад сім’ї, мають заново подати заяви та декларацію про доходи. В такому разі субсидію можуть нарахувати з місяця звернення.
Це можна зробити онлайн на порталі "Дія", на сайті чи в мобільному застосунку ПФУ, а також особисто в ЦНАПах чи структурних підрозділах Пенсійного фонду. Також документи приймають місцеві органи влади.
Варто додати, що в липні уряд спростив правила отримання субсидій для однієї категорії населення – для прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Деякі чинники тепер не будуть перешкодою для її призначення (стара заборгованість за комуналку, наявність заощаджень, що належать дитині тощо).
Для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто їх прихистив, в Україні діють певні пільги та допомога
Компенсація за прихисток ВПО
Нещодавно Кабмін затвердив порядок компенсації витрат на комунальні послуги та енергоносії для юросіб і ФОПів, які безкоштовно розміщують ВПО.
Компенсація за прихисток надається, якщо переселенці виїхали з окупованих або прифронтових територій, чи втратили житло.
Передбачається відшкодування витрат на ЖКГ у межах норм. Компенсація не буде надаватися, якщо ВПО вже отримує іншу допомогу, до прикладу, субсидію, або не проживає за адресою понад 30 днів. Подання заяв стартує з 31 липня 2025 через портал ПФУ.
Нагадаємо, що компенсація за програмою "Прихисток" також надається фізичним особам – власникам будинків чи квартир, які безоплатно надали прихисток ВПО. Розмір компенсації становить 450 грн за одну розміщену особу.
Субсидія на оренду житла
З квітня 2025 в Україні діє спеціальна субсидія на оренду житла для ВПО. Програма спрямована на часткову компенсацію витрат на найм житла.
Така субсидія розраховується індивідуально на основі доходу родини ВПО; кількості членів домогосподарства; офіційної вартості оренди у конкретному регіоні.
Субсидія покриває оренду житла в межах соціальних норм та призначається на пів року. Якщо ситуація не змінилася, вона продовжується автоматично ще на 6 місяців без повторної подачі документів.
Право на отримання мають ВПО, які:
Щоб оформити цей вид субсидії необхідно подати заяву до місцевого органу соціального захисту, через "Дію" або ПФУ. Також потрібно надати договір оренди житла, декларацію про доходи та довідку ВПО.
Грошова допомога ВПО
Внутрішні переселенці в Україні можуть розраховувати на грошові виплати від держави. Головним орієнтиром для призначення таких виплат є дохід ВПО – для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід сім'ї.
Водночас допомогу автоматично нараховують найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:
Інші родини ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини становить менш як 9444 грн на людину. Але їм необхідно подати заяву на призначення таких виплат у "Дії", ЦНАПах, органах соціального захисту населення.
Щомісячний розмір допомоги становить 2000 грн для дорослих, 3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.
При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Урядового порталу, порталів "Дія", ПФУ та Міністерства соціальної політики.
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