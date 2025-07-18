Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе

В августе украинцы получат выплату в размере более 3000 грн. Это социальная помощь ко Дню независимости отдельным категориям населения. Для получателей субсидий и пенсионеров изменений не планируется, но пересмотр выплат возможен в индивидуальном порядке.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает о правилах выплат пенсий, субсидий и социальной помощи в августе 2025.
Главное:
Традиционно ко Дню независимости Украины правительство осуществляет выплаты определенным категориям населения. Их размер утвержден соответствующим постановлением.
Лица, являющиеся получателями пенсии по возрасту или по инвалидности, получат выплату автоматически на пенсионный счет.
Военные со статусом УБД, которые продолжают служить, получат деньги по месту службы. Воинские части должны сделать заявку на таких военнослужащих.
Лица, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не военнослужащие, должны лично или онлайн подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа (крайний срок – до 1 октября 2025).
Пенсионерам не стоит ожидать повышения выплат в ближайшее время, поскольку все этапы индексации и перерасчетов, запланированные правительством на 2025 год, уже состоялись.
В то же время, сумма пенсии в августе возрастет для тех лиц, кто достигнет определенного возраста. ПФУ предусмотрены следующие надбавки:
Эта доплата начисляется с даты, когда у человека день рождения, то есть не за полный месяц, а пропорционально количеству дней до его завершения.
Право на надбавку имеют пенсионеры, если их общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.
Отметим, что ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост заработной платы за последние три года. Индексация является главным механизмом повышения пенсий.
В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат почти на 10%.
Жилищные субсидии в августе 2025 сохранят свои размеры, определенные на неотапливаемый сезон.
Следующий перерасчет субсидий традиционно планируется 1 октября (начало отопительного периода), поэтому в следующем месяце выплаты не изменятся.
Большинству действующих получателей субсидии переназначат автоматически.
Те, кто обращается впервые или изменили состав семьи, должны снова подать заявления и декларацию о доходах. В таком случае субсидию могут начислить с месяца обращения.
Это можно сделать онлайн на портале "Дия", на сайте или мобильном приложении ПФУ, а также лично в ЦНАПах или структурных подразделениях Пенсионного фонда. Также документы принимаются местными органами власти.
Стоит добавить, что в июле правительство упростило правила получения субсидий для одной категории населения – для приемных семей и детских домов семейного типа. Некоторые факторы теперь не станут препятствием для ее назначения (старая задолженность за коммуналку, наличие сбережений, принадлежащих ребенку и т.п.).
Для внутренне перемещенных лиц и приютивших их в Украине действуют определенные льготы и пособия.
Недавно Кабмин утвердил порядок компенсации расходов на коммунальные услуги и энергоносители для юрлиц и ФЛП, которые бесплатно размещают ВПЛ.
Компенсация предоставляется, если переселенцы выехали с оккупированных или прифронтовых территорий, или же потеряли жилье.
Предусматривается возмещение расходов на ЖКХ в пределах норм. Компенсация не будет предоставляться, если ВПЛ уже получает другую помощь, к примеру, субсидию, или не проживает по адресу более 30 дней. Подача заявлений стартует с 31 июля 2025 через портал ПФУ.
Напомним, что компенсация по программе "Прихисток" также предоставляется физическим лицам – владельцам домов или квартир, которые безвозмездно предоставили убежище ВПЛ. Размер компенсации составляет 450 грн за одного размещенного человека.
Субсидия на аренду жилья
С апреля 2025 в Украине действует специальная субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Программа направлена на частичную компенсацию расходов по найму жилья.
Такая субсидия рассчитывается индивидуально на основе дохода семьи ВПЛ; количества членов домохозяйства; официальной стоимости аренды в определенном регионе.
Субсидия покрывает аренду жилья в пределах социальных норм и назначается на полгода. Если ситуация не изменилась, она продлевается автоматически еще на 6 месяцев без повторной подачи документов.
Право на получение имеют ВПЛ, которые:
Чтобы оформить этот вид субсидии необходимо подать заявление в местный орган социальной защиты, через "Дию" или ПФУ. Также нужно предоставить договор аренды жилья, декларацию о доходах и справку ВПЛ.
Денежная помощь ВПЛ
Внутренние переселенцы на Украине могут рассчитывать на денежные выплаты от государства. Главным ориентиром для назначения таких выплат является доход ВПЛ – для начисления пособия принимается во внимание совокупный доход семьи.
В то же время помощь автоматически начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющих возможности работать:
Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи составляет менее 9444 грн на человека. Но им необходимо подать заявление на назначение таких выплат в "Дии", ЦНАПах, органах социальной защиты населения.
Ежемесячный размер помощи составляет 2000 грн для взрослых, 3000 грн – для детей и лиц с инвалидностью.
При подготовке материала использовались: публикации правительственного портала, порталов "Дия", ПФУ и Министерства социальной политики.
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