Гроші на оренду для переселенців: як розрахувати суму допомоги через чат-бот

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло, тепер можуть зручно розрахувати розмір субсидії або компенсації за допомогою чат-бота "Юридичний порадник для ВПО".

Субсидія на оренду - це цільова грошова допомога для ВПО, які орендують житло та не мають достатніх фінансових ресурсів. Вона не поєднується з іншими видами допомоги, зокрема виплатами ВПО, тому кожному потрібно самостійно визначити, яка підтримка вигідніша.

Нові інструменти створені, щоб допомогти переселенцям краще орієнтуватися в новій формі державної підтримки.

Що нового в чат-боті

Благодійний фонд "Право на захист" оновив чат-бот "Юридичний порадник для ВПО", додавши два калькулятори:

для орендарів - дозволяє орієнтовно оцінити розмір субсидії;

- дозволяє орієнтовно оцінити розмір субсидії; для орендодавців - розраховує можливу компенсацію сплачених податків і військового збору.

Функціонал враховує норми постанови Кабміну №1225 від 25 жовтня 2024 року.

Як скористатися

Щоб скористатися калькуляторами, потрібно:

зайти в чат-бот у Telegram, Viber або Facebook Messenger;

обрати послідовно:

"Основні питання" - "Виплати / Пенсія" - "Субсидія на оренду" - "Калькулятори" - "Для орендаря" або "Для орендодавця";

відповісти на запитання чат-бота.

Що враховує калькулятор

Розрахунок враховує:

кількість членів сім’ї;

наявність / кількість осіб, які належать до вразливих категорій;

розмір орендної плати;

площу орендованого житла;

область, у якій розташовано житло;

дохід сім’ї тощо.

Результат є орієнтовним, оскільки рішення про надання субсидії ухвалює Пенсійний фонд України після перевірки документів.