Уряд змінив правила субсидій для однієї категорії: кому стане легше отримати допомогу
Уряд простив правила отримання субсидій для прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Це рішення - частина державної підтримки для сімей, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це пише РБК-Україна із посилання на публікацію Уряд online у Telegram.
Що змінилось в отримання субсидії
Уряд змінив правила нарахування субсидій, щоб полегшити їх отримання прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу. Йдеться про сім’ї, які виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі родини, як правило, великі й потребують більше житла, ресурсів і підтримки від держави.
Відтепер деякі чинники більше не будуть перешкодою для призначення субсидії:
- наявність житла або заощаджень, які належать дитині;
- купівля валюти чи техніки для потреб дітей (за наявності документів);
- стара заборгованість за комунальні послуги, яку мав власник житла до фактичного проживання в ньому родини або його оренди;
- прострочена заборгованість із "комуналки" розміром до 0,5 мінімальної зарплати - ця норма діє під час воєнного стану та ще рік після його завершення.
Зміни також торкнулися повнолітніх прийомних дітей, які продовжують навчатися й проживати в родині - тепер їхній дохід не враховується під час розрахунку субсидії.
Крім того, відтепер субсидію можна оформити навіть у тих випадках, коли в одному будинку проживають кілька дитячих будинків сімейного типу.
Як подати заявку на субсидію (скриншот)
Ці оновлення - частина державної політики підтримки родин, які беруть на себе відповідальність за виховання дітей. Мета - полегшити оплату комунальних послуг і створити комфортні умови для життя кожної дитини.
Читайте також про те, чи впливає виплата "пакунок малюка" на призначення субсидій.
Раніше ми писали про те, що держава компенсує частину вартості оренди житла для переселенців, зокрема - й у разі винайму лише однієї або кількох кімнат. Сума субсидії залежить від площі орендованого житла, кількості членів родини, доходу та регіону. Подати документи можуть ВПО, які не отримують іншу допомогу на проживання, а також орендодавець.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.