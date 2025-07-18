Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе

В августе украинцы получат выплату в размере более 3000 грн. Это социальная помощь ко Дню независимости отдельным категориям населения. Для получателей субсидий и пенсионеров изменений не планируется, но пересмотр выплат возможен в индивидуальном порядке.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о правилах выплат пенсий, субсидий и социальной помощи в августе 2025.

Главное:

Кто получит выплату ко Дню независимости?

Кому повысят пенсию?

Можно ли оформить субсидию в августе?

Что нужно знать переселенцам?

Кому выплатят более 3000 грн в августе

Традиционно ко Дню независимости Украины правительство осуществляет выплаты определенным категориям населения. Их размер утвержден соответствующим постановлением.

Лица с инвалидностью в результате войны (I группа) – 3100 грн ;

; Лица с инвалидностью в результате войны (II группа) – 2900 грн ;

; Лица с инвалидностью в результате войны (III группа) – 2700 грн ;

; Лицам с особыми заслугами перед Родиной – 3100 грн ;

; Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства – 1000 грн ;

; Бывшие несовершеннолетние и малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания – 1000 грн ;

; Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 650 грн ;

; Участники войны и бывшие узники лагерей, вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 грн.

Фото: лица с инвалидностью в результате войны получат выплату ко Дню независимости (GettyImages)

Лица, являющиеся получателями пенсии по возрасту или по инвалидности, получат выплату автоматически на пенсионный счет.

Военные со статусом УБД, которые продолжают служить, получат деньги по месту службы. Воинские части должны сделать заявку на таких военнослужащих.

Лица, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не военнослужащие, должны лично или онлайн подать заявление в Пенсионный фонд до 1 августа (крайний срок – до 1 октября 2025).

Будет ли повышение пенсии

Пенсионерам не стоит ожидать повышения выплат в ближайшее время, поскольку все этапы индексации и перерасчетов, запланированные правительством на 2025 год, уже состоялись.

В то же время, сумма пенсии в августе возрастет для тех лиц, кто достигнет определенного возраста. ПФУ предусмотрены следующие надбавки:

лицам от 70 лет – 300 грн ежемесячно к сумме основной пенсии;

ежемесячно к сумме основной пенсии; лицам от 75 лет – 456 грн ;

; лицам от 80 лет – 570 грн.

Эта доплата начисляется с даты, когда у человека день рождения, то есть не за полный месяц, а пропорционально количеству дней до его завершения.

Право на надбавку имеют пенсионеры, если их общая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Фото: пенсионерам выплачивают возрастные надбавки с 70 лет (freepik.com)

Отметим, что ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост заработной платы за последние три года. Индексация является главным механизмом повышения пенсий.

В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат почти на 10%.

Правила субсидий

Жилищные субсидии в августе 2025 сохранят свои размеры, определенные на неотапливаемый сезон.

Следующий перерасчет субсидий традиционно планируется 1 октября (начало отопительного периода), поэтому в следующем месяце выплаты не изменятся.

Большинству действующих получателей субсидии переназначат автоматически.

Те, кто обращается впервые или изменили состав семьи, должны снова подать заявления и декларацию о доходах. В таком случае субсидию могут начислить с месяца обращения.

Это можно сделать онлайн на портале "Дия", на сайте или мобильном приложении ПФУ, а также лично в ЦНАПах или структурных подразделениях Пенсионного фонда. Также документы принимаются местными органами власти.

Стоит добавить, что в июле правительство упростило правила получения субсидий для одной категории населения – для приемных семей и детских домов семейного типа. Некоторые факторы теперь не станут препятствием для ее назначения (старая задолженность за коммуналку, наличие сбережений, принадлежащих ребенку и т.п.).

Что нужно знать ВПО

Для внутренне перемещенных лиц и приютивших их в Украине действуют определенные льготы и пособия.

Компенсация за размещение ВПЛ

Недавно Кабмин утвердил порядок компенсации расходов на коммунальные услуги и энергоносители для юрлиц и ФЛП, которые бесплатно размещают ВПЛ.

Компенсация предоставляется, если переселенцы выехали с оккупированных или прифронтовых территорий, или же потеряли жилье.

Предусматривается возмещение расходов на ЖКХ в пределах норм. Компенсация не будет предоставляться, если ВПЛ уже получает другую помощь, к примеру, субсидию, или не проживает по адресу более 30 дней. Подача заявлений стартует с 31 июля 2025 через портал ПФУ.

Напомним, что компенсация по программе "Прихисток" также предоставляется физическим лицам – владельцам домов или квартир, которые безвозмездно предоставили убежище ВПЛ. Размер компенсации составляет 450 грн за одного размещенного человека.

Субсидия на аренду жилья

С апреля 2025 в Украине действует специальная субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Программа направлена на частичную компенсацию расходов по найму жилья.

Такая субсидия рассчитывается индивидуально на основе дохода семьи ВПЛ; количества членов домохозяйства; официальной стоимости аренды в определенном регионе.

Фото: ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья (GettyImages)

Субсидия покрывает аренду жилья в пределах социальных норм и назначается на полгода. Если ситуация не изменилась, она продлевается автоматически еще на 6 месяцев без повторной подачи документов.

Право на получение имеют ВПЛ, которые:

переместились из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий и не имеют собственности жилья, что превышает социальные нормы;

имеют жилье, непригодное к проживанию;

не получают другую помощь на проживание;

тратят на аренду более 20% доходов семьи.

Чтобы оформить этот вид субсидии необходимо подать заявление в местный орган социальной защиты, через "Дию" или ПФУ. Также нужно предоставить договор аренды жилья, декларацию о доходах и справку ВПЛ.

Денежная помощь ВПЛ

Внутренние переселенцы на Украине могут рассчитывать на денежные выплаты от государства. Главным ориентиром для назначения таких выплат является доход ВПЛ – для начисления пособия принимается во внимание совокупный доход семьи.

В то же время помощь автоматически начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющих возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи составляет менее 9444 грн на человека. Но им необходимо подать заявление на назначение таких выплат в "Дии", ЦНАПах, органах социальной защиты населения.

Ежемесячный размер помощи составляет 2000 грн для взрослых, 3000 грн – для детей и лиц с инвалидностью.

При подготовке материала использовались: публикации правительственного портала, порталов "Дия", ПФУ и Министерства социальной политики.