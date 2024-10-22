Субсидії на опалювальний сезон: що потрібно знати українцям

У жовтні 2024 року Пенсійний фонд України здійснив автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Це стосується як тих домогосподарств, які вже отримували субсидії, так і тих, чия субсидійна виплата під час неопалювального періоду становила 0 гривень.

Також до Пенсійного фонду мають звернутися ті громадяни, у яких змінився склад зареєстрованих осіб у домогосподарстві або соціальний статус.

Особливу увагу слід звернути на тих, кому було відмовлено в субсидії через заборгованість: після погашення боргу вони мають право повторно звернутися за призначенням субсидії. Для цього необхідно подати відповідні документи: заяву, декларацію та за необхідності інші підтверджуючі документи.

Подати документи можна різними способами: особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду, поштою, через вебпортал електронних послуг Фонду або за допомогою "Портал Дія". Важливо пам'ятати, що у разі подачі документів до 30 листопада субсидія буде призначена з початку опалювального періоду, а після 1 грудня - з місяця звернення.

Доходи домогосподарства при розрахунку субсидії за опалювальний сезон враховуються за І та ІІ квартали 2024 року, а пенсійні доходи - за серпень поточного року.

Для тих громадян, які використовують електричні прилади для опалення замість централізованого теплопостачання, застосовуються відповідні соціальні нормативи на споживання електроенергії.