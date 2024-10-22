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Субсидии на отопительный сезон: что нужно знать украинцам

Фото: Пенсионный фонд Украины провел автоматический пересчет субсидий (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца подачи заявления до завершения отопительного сезона, который длится с 1 октября по 30 апреля. Гражданам, которые не были получателями субсидии, но планируют ее получить, необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ ПФУ в Донецкой области.

В октябре 2024 года Пенсионный фонд Украины осуществил автоматический перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Это касается как тех домохозяйств, которые уже получали субсидии, так и тех, чья субсидия в неотопительный период составляла 0 гривен.

Также в Пенсионный фонд должны обратиться те граждане, у которых изменился состав зарегистрированных лиц в домохозяйстве или социальный статус.

Особое внимание следует уделить тем, кому было отказано в субсидии из-за задолженности: после погашения долга они имеют право повторно обратиться за назначением субсидии. Для этого необходимо подать соответствующие документы: заявление, декларацию и при необходимости другие подтверждающие документы.

Подать документы можно различными способами: лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, по почте, через веб-портал электронных услуг Фонда или с помощью "Портал Дія". Важно помнить, что в случае подачи документов до 30 ноября субсидия будет назначена с начала отопительного периода, а после 1 декабря - с месяца обращения.

Доходы домохозяйства при расчете субсидии на отопительный сезон учитываются за I и II кварталы 2024 года, а пенсионные доходы - за август текущего года.

Для тех граждан, которые используют электрические приборы для отопления вместо централизованного теплоснабжения, применяются соответствующие социальные нормативы на потребление электроэнергии.

Напомним, что в октябре украинцы могут получить скидку на газ. Так, большинству потребителей, которые ранее оформили жилищную субсидию, перерасчет в связи с повышением тарифа на электроэнергию был сделан автоматически.

Кроме того, большинству потребителей перерасчет субсидии из-за повышения тарифа на электроэнергию также проведен автоматически. Однако есть и те, кому необходимо обратиться в ПФУ.

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Субсидии