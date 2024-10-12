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"Нафтогаз" ввів знижку на газ для населення: як отримати у жовтні

Субота 12 жовтня 2024 21:34
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"Нафтогаз" ввів знижку на газ для населення: як отримати у жовтні Ілюстративне фото: "Нафтогаз" ввів знижку на газ для населення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У жовтні українці можуть отримати знижку на газ. Це стосується клієнтів "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Як зазначили у компанії, їх клієнти можуть щомісяця отримувати знижки на оплату спожитого газу. Це стосується і жовтня.

Споживачам знижка застосується автоматично, у випадку, якщо вони заплатять за "блакитне паливо" до 15 жовтня, скориставшись онлайн-сервісами компанії.

Оплату потрібно зробити не пізніше 15-го числа. Вона зарахується, за умови своєчасної оплати онлайн - в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA. Її розмір - 1%.

У випадку, якщо всі умови виконано, то знижка нараховується на особовий рахунок та автоматично буде врахована під час платежу наступного місяця. Таким чином споживач платить за кожен кубометр газу 7,88 гривні з ПДВ. Без знижки клієнти "Нафтогазу" платять фіксовану ціну - 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється порядок нарахування субсидій. Наразі діятимуть нові правила для компенсації оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 років.

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