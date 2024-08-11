Підвищення тарифу на світло: кому треба звернутись в ПФУ для продовження субсидії

Більшості споживачів перерахунок субсидії через підвищення тарифу на світ проведено автоматично. Але є й ті, кому необхідно звернутись до ПФУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ПФУ .

"Однак, у разі зміни майнового стану сім'ї чи кількості мешканців, слід повідомити про це органи Пенсійного фонду України та звернутися з заявою на продовження виплати, надавши декларацію про доходи", - розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Так, більшості споживачів, які раніше оформили житлову субсидію, перерахунок через підвищення тарифу на електроенергію зроблено автоматично.

Підвищення тарифу на світло в Україні

Кілька місяців тому Кабінет Міністрів України підвищив тариф на світ для населення. З 1 червня новий тариф становить 4,32 гривень за кіловат. Тариф підняли на 60% і діятиме він до 1 травня 2025 року.

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