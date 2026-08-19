Субсидія для ВПО: Пенсійний фонд вказав на важливі нюанси

Внутрішньо переміщена особа може звернутися за житловою субсидією не лише за зареєстрованим місцем проживання, а й за фактичною адресою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
Головне:
ВПО можуть звернутися за житловою субсидією як за зареєстрованим місцем проживання, так і за адресою, де вони фактично живуть.
Якщо субсидію оформлює внутрішньо переміщена особа за фактичним місцем проживання, їй потрібно подати:
Якщо житло орендує ВПО або все домогосподарство складається лише з переселенців, під час призначення субсидії не враховують доходи та майно людей, які зареєстровані в цьому житлі, але не входять до складу домогосподарства заявника.
При цьому для ВПО діє такий самий порядок розрахунку субсидії, як і для інших домогосподарств.
Субсидію призначають у тому випадку, якщо вартість комунальних послуг у межах установлених соціальних норм перевищує суму, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.
На розмір допомоги впливають:
Чим менший дохід домогосподарства, тим більшою може бути сума субсидії.
Важливо: під час розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховують допомогу на проживання для ВПО.
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