Субсидія для ВПО на оренду житла: що впливає на розмір допомоги

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Як оформити субсидію на найм житла для ВПО? Подати заяву на призначення субсидії на найм житла можуть внутрішньо переміщені особи, які орендують житло на підставі офіційного договору найму. Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Подати заяву на призначення субсидії на найм житла можуть внутрішньо переміщені особи, які орендують житло на підставі офіційного договору найму. Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Коли можуть переглянути розмір субсидії? Розмір субсидії може змінитися, якщо в домогосподарстві змінилися доходи, склад сім'ї, місце проживання або умови договору найму житла. У разі таких змін отримувачам необхідно своєчасно повідомити Пенсійний фонд, щоб допомогу перерахували відповідно до актуальних обставин.

Розмір субсидії може змінитися, якщо в домогосподарстві змінилися доходи, склад сім'ї, місце проживання або умови договору найму житла. У разі таких змін отримувачам необхідно своєчасно повідомити Пенсійний фонд, щоб допомогу перерахували відповідно до актуальних обставин. Чому сума субсидії відрізняється у різних сімей? Субсидія на найм житла для ВПО розраховується індивідуально. Під час визначення її розміру враховують дохід домогосподарства, кількість членів сім'ї, вартість оренди, а також коригувальні коефіцієнти для населеного пункту, де винаймається житло. Саме тому навіть за однакової орендної плати різні родини можуть отримувати різний розмір державної підтримки.

Від чого залежить розмір субсидії

Сума субсидії визначається окремо для кожної сім’ї. Під час розрахунку враховують:

рівень доходів домогосподарства;

кількість членів сім’ї;

вартість оренди житла, зазначену в договорі;

граничну вартість найму житла в конкретному регіоні;

соціальну норму площі житла.

Тобто навіть якщо дві сім’ї орендують житло в одному місті, розмір призначеної їм субсидії може відрізнятися.

Як визначають суму допомоги

Під час розрахунку застосовується спеціальна формула, затверджена урядом.

Спочатку визначають нормативну вартість оренди житла з урахуванням соціальної норми площі та встановлених коефіцієнтів для відповідного населеного пункту.

Потім розраховують обов’язковий платіж сім’ї залежно від її середньомісячного сукупного доходу.

Після цього визначають суму державної допомоги. Якщо нормативна вартість оренди перевищує обов'язковий платіж родини, різницю компенсує держава у вигляді субсидії.

Водночас розмір субсидії не може перевищувати фактичну суму орендної плати, зазначену в договорі найму.

Якщо орендна плата вища за норматив

Якщо власник житла встановив орендну плату, яка перевищує нормативну вартість, розраховану за правилами програми, субсидію все одно визначають лише в межах установлених нормативів.

У такому випадку різницю між фактичною орендною платою та сумою, яку покриває субсидія, наймач сплачує самостійно.

Коли можуть переглянути розмір субсидії

Розмір допомоги може бути перерахований, якщо:

змінився склад домогосподарства;

змінився дохід членів сім'ї;

укладено новий договір оренди або змінено розмір орендної плати;

закінчився строк дії чинного договору найму.

У таких випадках необхідно повідомити орган Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на субсидію або її розмір.