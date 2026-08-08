Субсидія для ВПО на оренду житла: що впливає на розмір допомоги

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які орендують житло, можуть отримати державну субсидію на оплату найму. Розмір такої допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням кількох чинників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
Сума субсидії визначається окремо для кожної сім’ї. Під час розрахунку враховують:
Тобто навіть якщо дві сім’ї орендують житло в одному місті, розмір призначеної їм субсидії може відрізнятися.
Під час розрахунку застосовується спеціальна формула, затверджена урядом.
Спочатку визначають нормативну вартість оренди житла з урахуванням соціальної норми площі та встановлених коефіцієнтів для відповідного населеного пункту.
Потім розраховують обов’язковий платіж сім’ї залежно від її середньомісячного сукупного доходу.
Після цього визначають суму державної допомоги. Якщо нормативна вартість оренди перевищує обов'язковий платіж родини, різницю компенсує держава у вигляді субсидії.
Водночас розмір субсидії не може перевищувати фактичну суму орендної плати, зазначену в договорі найму.
Якщо власник житла встановив орендну плату, яка перевищує нормативну вартість, розраховану за правилами програми, субсидію все одно визначають лише в межах установлених нормативів.
У такому випадку різницю між фактичною орендною платою та сумою, яку покриває субсидія, наймач сплачує самостійно.
Розмір допомоги може бути перерахований, якщо:
У таких випадках необхідно повідомити орган Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на субсидію або її розмір.
До речі, нещодавно в ПФУ пояснили, чи дадуть субсидію, якщо ви тимчасово не працюєте.
Також РБК-Україна попереджало, що не всім субсидію призначать автоматично. Дізнайтеся, хто саме повинен звернутися до ПФУ.
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