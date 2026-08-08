RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: что влияет на размер помощи

06:36 08.08.2026 Сб
3 мин
Есть четкий механизм расчета размера выплат
aimg Юлия Капитонова
Фото: Размер такой помощи не фиксирован (Getty Images)

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие жилье, могут получить государственную субсидию на оплату аренды. Размер такой помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом нескольких факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Как оформить субсидию на съем жилья для ВПЛ? Подать заявление на назначение субсидии по найму жилья могут внутренне перемещенные лица, арендующие жилье через официальный договор найма. Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Когда могут пересмотреть размер субсидии? Размер субсидии может измениться, если в домохозяйстве изменились доходы, состав семьи, местожительство или условия договора найма жилья. При таких изменениях получателям необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы помощь перечислили в соответствии с актуальными обстоятельствами.
  • Почему сумма субсидии отличается у разных семей? Субсидия на съем жилья для ВПЛ рассчитывается индивидуально. При определении ее размера учитывается доход домохозяйства, количество членов семьи, стоимость аренды, а также корректирующие коэффициенты для населенного пункта, где снимается жилье.

От чего зависит размер субсидии

Сумма субсидии определяется отдельно для каждой семьи. При расчете учитывают:

  • уровень доходов домохозяйства;
  • количество членов семьи;
  • стоимость аренды жилья, указанную в договоре;
  • предельную стоимость найма жилья в конкретном регионе;
  • социальную норму площади жилья.

То есть, даже если две семьи арендуют жилье в одном городе, размер назначенной им субсидии может отличаться.

Как определяют сумму выплат

При расчете применяется специальная формула, утвержденная правительством.

Первоначально определяют нормативную стоимость аренды жилья с учетом социальной нормы площади и установленных коэффициентов для соответствующего населенного пункта.

Затем рассчитывают обязательный платеж семьи в зависимости от среднемесячного совокупного дохода.

После этого определяют сумму государственной помощи. Если нормативная цена аренды превосходит обязательный платеж семьи, разницу компенсирует правительство в виде субсидии.

В то же время размер субсидии не может превышать фактическую сумму арендной платы, указанную в договоре найма.

Если арендная плата выше норматива

Если владелец жилья установил арендную плату, превышающую нормативную стоимость, рассчитанную по правилам программы, субсидию все равно определяют только в пределах установленных нормативов.

В таком случае разницу между фактической арендной платой и суммой, покрываемой субсидией, наниматель платит самостоятельно.

Когда могут пересмотреть размер субсидии

Это могут сделать, если:

  • изменился состав домохозяйства;
  • изменился доход членов семьи;
  • заключен новый договор аренды или изменен размер арендной платы;
  • истек срок действия действующего договора найма.

В таких случаях необходимо уведомить орган Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер.

Кстати, недавно в ПФУ объяснили, дадут ли субсидию, если вы временно не работаете.

Также РБК-Украина предупреждало, что не всем субсидию назначат автоматически. Узнайте, кто именно должен обратиться в ПФУ.

Кроме того, мы писали, как изменение тарифов на воду повлияет на субсидию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд УкраиныСубсидии в УкраинеВнутренне перемещенные лицаСубсидии