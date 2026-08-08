Субсидия для ВПЛ на аренду жилья: что влияет на размер помощи

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Как оформить субсидию на съем жилья для ВПЛ? Подать заявление на назначение субсидии по найму жилья могут внутренне перемещенные лица, арендующие жилье через официальный договор найма. Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Подать заявление на назначение субсидии по найму жилья могут внутренне перемещенные лица, арендующие жилье через официальный договор найма. Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Когда могут пересмотреть размер субсидии? Размер субсидии может измениться, если в домохозяйстве изменились доходы, состав семьи, местожительство или условия договора найма жилья. При таких изменениях получателям необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы помощь перечислили в соответствии с актуальными обстоятельствами.

Размер субсидии может измениться, если в домохозяйстве изменились доходы, состав семьи, местожительство или условия договора найма жилья. При таких изменениях получателям необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы помощь перечислили в соответствии с актуальными обстоятельствами. Почему сумма субсидии отличается у разных семей? Субсидия на съем жилья для ВПЛ рассчитывается индивидуально. При определении ее размера учитывается доход домохозяйства, количество членов семьи, стоимость аренды, а также корректирующие коэффициенты для населенного пункта, где снимается жилье.

От чего зависит размер субсидии

Сумма субсидии определяется отдельно для каждой семьи. При расчете учитывают:

уровень доходов домохозяйства;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья, указанную в договоре;

предельную стоимость найма жилья в конкретном регионе;

социальную норму площади жилья.

То есть, даже если две семьи арендуют жилье в одном городе, размер назначенной им субсидии может отличаться.

Как определяют сумму выплат

При расчете применяется специальная формула, утвержденная правительством.

Первоначально определяют нормативную стоимость аренды жилья с учетом социальной нормы площади и установленных коэффициентов для соответствующего населенного пункта.

Затем рассчитывают обязательный платеж семьи в зависимости от среднемесячного совокупного дохода.

После этого определяют сумму государственной помощи. Если нормативная цена аренды превосходит обязательный платеж семьи, разницу компенсирует правительство в виде субсидии.

В то же время размер субсидии не может превышать фактическую сумму арендной платы, указанную в договоре найма.

Если арендная плата выше норматива

Если владелец жилья установил арендную плату, превышающую нормативную стоимость, рассчитанную по правилам программы, субсидию все равно определяют только в пределах установленных нормативов.

В таком случае разницу между фактической арендной платой и суммой, покрываемой субсидией, наниматель платит самостоятельно.

Когда могут пересмотреть размер субсидии

Это могут сделать, если:

изменился состав домохозяйства;

изменился доход членов семьи;

заключен новый договор аренды или изменен размер арендной платы;

истек срок действия действующего договора найма.

В таких случаях необходимо уведомить орган Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер.