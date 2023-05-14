Субсидія для переселенців: кому продовжать автоматично

"Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

"Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги", - додали у Мінреінтаграції.

За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.