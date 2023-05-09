ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Квартири з меблями. На Волині побудуть багатоповерхівки для переселенців

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 16:48
Квартири з меблями. На Волині побудуть багатоповерхівки для переселенців Фото: Житло для переселенців на Волині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Волині будуватимуть нове житло для переселенців за кошти ЄС. Міжнародна організація NEFCO виділила майже 12 млн євро на проекти у Ковелі та Нововолинську.

Передбачається, що квартири у багатоповерхівках надаватимуть вже з меблями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на konkurent.ua.

Зазначається, що міжнародна фінансова організація NEFCO розпочала проект фінансування будівництва житла для ВПО за кошти ЄС. Загалом планується виділити майже 12 млн євро – для будівництва квартир у Ковелі (4,8 млн євро) та Нововолинську (7,1 млн євро).

Будинки на 3-5 поверхів матимуть площу від 3 200 кв. м до 5 700 кв. м. Квартири планують здавати в експлуатацію уже вмебльованими. Це житло не підлягатиме приватизації.

У Ковелі за кошти ЄС планують реалізувати два проекти. За першим планується реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу, у яких зроблять 24 квартири на 70 осіб.

За участі "NEFCO" передбачається будівництво 4-поверхового будинку на 68 квартир, у яких зможуть поселити 210 осіб. Для цього влада вже виділила земельну ділянку.

Квартири з меблями. На Волині побудуть багатоповерхівки для переселенцівФото: Ділянка для будівництва у Нововолинську (nov-rada.gov.ua)

У Нововолинську також планують будувати житло для переселенців. Влада вже виділила ділянку в одному з мікрорайонів. Окрім багатоквартирного будинку там з'явиться сучасний спортивний майданчик.

Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору