Нема приватності та вбиралень. На що скаржаться переселенці у прихистках в Україні
Близько 100 тисяч переселенців в Україні проживають у 4000 прихистків. У більшості місць компактного розміщення люди залишаються на тривалий час.
Втікачам від війни нерідко доводиться жити у неналежних умовах. На що скаржаться переселенці у колективних центрах, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.
Про проблеми та потреби внутрішньо переміщених осіб розповіла менеджерка досліджень в гуманітарній ініціативі RICH Анастасія Фетисова під час конференції "Право на гідність у місцях компактного поселення". На заході презентували низку досліджень щодо місць проживання ВПО.
Людей у більш безпечних регіонах поселили у гуртожитках, санаторіях, школах, дитсадках, модульних містечках.
Одна із проблем прихистків, на які скаржаться переселенці – відсутність зон для спільного проведення часу та брак приватних приміщень. Наприклад:
- спільні зони для відпочинку дорослих є лише у 61% прихистків;
- спільні ігрові зони для дітей – у 58%;
- cпільне місце для прийому їжі – у 68% колективних центрах.
- кімнати для однієї родини є лише у 69% прихистків;
- окремі та спільні кімнати на дві родини мають 44% центрів;
- лише загальні кімнати пропонуються у 8% прихистів.
Фото: Модульне містечко у Львові (gettyimages.com)
При цьому мешканці місць компактного поселення найчастіше скаржаться на такі умови:
- відсутність ігрових майданчиків;
- немає приватності у спальній зоні;
- вбиральні та душові кабіни не відокремлені;
- вбиральні та душі відсутні;
- кухонних приміщень не вистачає.
У майже половині прихистків (45%) є потреба у ремонті санвузлів:
- у 13% є проблеми із водовідведенням;
- у 3% відсутня гаряча вода.
Зазначається, що 84% керівників прихистків розглядають скарги на умови в прихистках самостійно. У 21% місць компактного розміщення з переселенців стягують гроші на оплату комунальних послуг, хоча ці витрати компенсує держава.
Нагадаємо, ми писали, що на заході України готують квартири для переселенців.