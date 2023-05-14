Субсидія для переселенців: кому продовжать автоматично
Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації", - йдеться у повідомленні.
Якщо внутрішньо переміщена особа планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.
"Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги", - додали у Мінреінтаграції.
За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.
Нагадаємо, що на Волині будуватимуть нове житло для переселенців за кошти ЄС. Міжнародна організація NEFCO виділила майже 12 млн євро на проекти у Ковелі та Нововолинську.
Близько 100 тисяч переселенців в Україні проживають у 4000 прихистків. У більшості місць компактного розміщення люди залишаються на тривалий час.
Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.
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