Субсидия для переселенцев: кому продлят автоматически

Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Это возможно при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи. Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии внутренне перемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации", - говорится в сообщении.

Если внутренне перемещенное лицо планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, оно должно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставлятелей услуг информации об обеспеченности граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", - добавили в Минреинтаграции.

При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.