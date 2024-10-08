Субсидія для переселенців: які умови та як оформити

Отримати субсидію на комунальні послуги можуть сім'ї, у яких плата за ЖКП більше визначеного для них обов’язкового платежу. Тобто якщо сума всіх платіжок вища за обов’язковий платіж, то ВПО потенційно може отримати субсидію.

Важливо! Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Він залежить від доходів сім'ї. У Мінсоцполітики наголошують, що до сукупного доходу не враховується фінансова допомога на проживання, що надається ВПО.

Для оформлення субсидії можна звернутися до:

сервісного центру Пенсійного фонду України;

центру надання адміністративних послуг;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Також можна подати заявку на оформлення субсидії онлайн через:

портал "Дія";

портал електронних послуг ПФУ;

мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні заява про призначення субсидії, декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус ВПО.

Наголошується, що переселенцям субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто укладання договору оренди житла не є обов’язковим.