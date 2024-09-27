Субсидії на опалювальний сезон перерахують з 1 жовтня: кому потрібно подати заяву

Пенсійний фонд України з 1 жовтня проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Деяким категоріям потрібно подати заяву, щоб отримати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Як зазначили у ПФУ, для більшості громадян перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

У ПФУ нагадали, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги і лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ.

Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Документи для призначення

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

договір найму (оренди) житла - у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості - за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору.

За потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті. Наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим / задекларованим місцем проживання, рішення суду про встановлення місця проживання, довідка внутрішньо переміщеної особи, письмове пояснення щодо наявності доходів, інформація про які відсутня в органах Державної податкової служби України.

Куди та як подати документи

Подати документи на призначення житлової субсидії до територіального органу Пенсійного фонду України можна кількома способами:

- особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

- поштою на адресу територіального органу фонду;

- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через "Портал Дія".

Терміни подання документів

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня - з місяця, в якому відбулось звернення.

Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року.

Заява (та декларація) про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року.

Субсидії в бюджеті

Нагадаємо, у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у 2023 році на 32%. Очікувалося, що у поточному році їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

У проєкті держбюджету на 2025 рік на виплату житлових субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд гривень. Очікується, що ці кошти будуть виділені для 2,8 млн домогосподарств.