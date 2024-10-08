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Субсидия для переселенцев: какие условия и как оформить

Фото: переселенцам объяснили, как оформить субсидию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренне перемещенные лица, как и другие украинцы, могут рассчитывать на субсидии во время отопительного сезона. При этом для получения субсидии на коммунальные услуги не обязательно иметь договор аренды жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Получить субсидию на коммунальные услуги могут семьи, у которых плата за ЖКУ больше определенного для них обязательного платежа. То есть если сумма всех платежек выше обязательного платежа, то ВПЛ потенциально может получить субсидию.

Важно! Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Он зависит от доходов семьи. В Минсоцполитики подчеркивают, что в совокупный доход не учитывается финансовая помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Для оформления субсидии можно обратиться в:

  • сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • центр предоставления административных услуг;
  • к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

Также можно подать заявку на оформление субсидии онлайн через:

  • портал "Дія";
  • портал электронных услуг ПФУ;
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуется нужно заявление о назначении субсидии, декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, справка о статусе ВПЛ.

Отмечается, что переселенцам субсидия предоставляется по месту фактического проживания, то есть заключение договора аренды жилья не обязательно.

Отопительный сезон 2024-2025

Скоро в Украине стартует отопительный сезон. Обычно он начинается в середине октября и длится около шести месяцев.

Начало отопительного сезона зависит от температуры воздуха. Отопление включают, когда средняя температура в сутки держится на уровне +8 градусов тепла не менее трех дней.

Пока в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги для населения.

С 1 октября Пенсионный фонд проводит перерасчет субсидий. Подробнее об этом - по ссылке.

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Внутренне перемещенные лицаСубсидии