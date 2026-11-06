Субсидія на опалювальний сезон: коли призначать виплату, якщо подати заяву в листопаді

З якого місяця призначать субсидію

Якщо людина подасть заяву на субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, тобто до 1 грудня, виплату призначать із 1 жовтня. Водночас її нарахують не раніше дня виникнення права на отримання допомоги.

Тому українці, які звернуться до Пенсійного фонду в листопаді, зможуть отримати субсидію за весь опалювальний сезон.

Однак є важливий нюанс. Якщо заявник хоче отримувати виплату саме з листопада, а не з початку опалювального сезону, це потрібно окремо зазначити в заяві.

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Які доходи врахують

Від місяця призначення субсидії залежить і період, за який Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства:

якщо субсидію призначать із жовтня, врахують доходи за I та II квартали 2026 року;

якщо виплату призначать із листопада, врахують доходи за II та III квартали 2026 року.

Як оформити житлову субсидію

Подати заяву та необхідні документи можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою до територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок;

через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".

Порядок призначення житлових субсидій визначає постанова Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.