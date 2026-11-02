Коли виплатять 19 400 гривень "Зимової підтримки" та як перевірити статус заяви

Прийом заявок на одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень для оплати опалення завершився 30 жовтня. Тепер Пенсійний фонд опрацьовує звернення, а виплати мають провести до кінця листопада.

Коли нарахують гроші

Виплату "Зимової підтримки" за опалювальний сезон 2026-2027 року мають провести до 30 листопада 2026 року. Допомога надається одноразово на одне домогосподарство, її розмір становить 19 400 гривень.

Кошти можуть перерахувати на банківський рахунок за стандартом IBAN, який заявник вказав під час подання документів. Інший варіант - отримати гроші готівкою через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, за місцем фактичного проживання.

Як дізнатися статус розгляду заяви

Після опрацювання звернення Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення допомоги та включення заявника до переліку отримувачів або про відмову.

Про результат розгляду повідомлять способом, який людина зазначила в заяві. Крім того, інформацію передадуть через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду до ЦНАПу або органу, через який подавали документи.

Якщо під час перевірки виявлять помилки в даних, що перешкоджають призначенню виплати, заявника повідомлять про необхідність їх уточнити та надати підтвердні документи. Це мають зробити до 4 листопада 2026 року.

Хто має право на "Зимову підтримку"

Допомогу можуть отримати вразливі категорії населення, які фактично проживають у визначених територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії.

Зокрема, йдеться про:

людей з інвалідністю;

одиноких пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одиноких матерів;

родини з дітьми з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Право на виплату також могли мати люди, які не отримують відповідної пенсії чи соціальної допомоги, але мають інвалідність, є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. У таких випадках необхідно було підтвердити свій статус документами.

Заяви на отримання допомоги приймали з 1 вересня до 30 жовтня 2026 року. Подати їх можна було до територіального органу Пенсійного фонду, через ЦНАП або орган місцевого самоврядування чи військової адміністрації - за наявності технічної можливості.