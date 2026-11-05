Нульова субсидія не вирок: хто може оформити пільгу на комуналку

Якщо Пенсійний фонд призначив житлову субсидію в розмірі 0,00 грн, це не означає відмову в державній допомозі. У такій ситуації українці, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, можуть оформити знижку замість субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Чи можна оформити пільгу замість нульової субсидії

Так. Якщо людина має право одночасно на житлову субсидію та пільгу, вона може самостійно обрати один із цих видів державної підтримки.

Тому навіть за нульової субсидії можна подати заяву на оформлення пільги. Її призначають із місяця звернення до Пенсійного фонду.

Скористатися такою можливістю можуть громадяни, які належать до пільгових категорій. Зокрема:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України;

багатодітні сім'ї;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти війни та інші категорії, передбачені законодавством.

Водночас для деяких категорій право на пільгу залежить від доходів. Наприклад, у 2026 році середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 4 660 гривень.

Як оформити пільгу замість субсидії

Для переходу на пільгу необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

Подати документи можна:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП або уповноважених представників органів місцевого самоврядування;

поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Важливо враховувати, що одночасно отримувати житлову субсидію та пільгу на одні й ті самі комунальні послуги не можна. Тому перед поданням заяви варто порівняти розмір можливої знижки з призначеною субсидією, особливо якщо в попередньому сезоні допомога була більшою за нуль.