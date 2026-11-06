Субсидия на отопительный сезон: когда назначат выплату, если подать заявление в ноябре

С какого месяца назначат субсидию

Если человек подаст заявление на субсидию в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то есть до 1 декабря, выплату назначат с 1 октября. В то же время ее начислят не раньше дня возникновения права на получение пособия.

Поэтому украинцы, которые обратятся в Пенсионный фонд в ноябре, смогут получить субсидию за весь отопительный сезон.

Однако есть важный нюанс. Если заявитель хочет получать выплату именно с ноября, а не с начала отопительного сезона, это необходимо отметить в заявлении.

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Какие доходы учтут

От месяца назначения субсидии зависит и период, за который Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства:

если субсидию назначат с октября, учтут доходы за I и II кварталы 2026;

если выплату назначат с ноября, учтут доходы за II и III кварталы 2026 года.

Как оформить жилищную субсидию

Подать заявление и необходимые документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой в территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение;

через уполномоченных должностных лиц территориальных громад, ЦНАП или портал "Дія".

Порядок назначения жилищных субсидий определяет постановление Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.