Субсидія на опалювальний період: до якої дати потрібно встигнути подати документи

Українці мають встигнути подати заяви на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) до 30 листопада нинішнього року. Це дозволить отримувати субсидії із початку опалювального сезону.

Для того, аби субсидію на оплату ЖКП призначили з початку опалювального сезону, 1 жовтня, українці мають встигнути подати відповідні заяви до кінця листопада. Водночас, якщо хтось з особистих причин не встиг це зробити, то їх можна подавати і з 1 грудня, однак тоді субсидію призначать вже з того місяця, в якому відбулось звернення.

Дарія Марчак зазначає, що цьогоріч в Україні не планують змінювати правила подачі заяви на оформлення субсидії. Вона нагадала, що останні великі зміни були запроваджені навесні 2023 року. Тоді спростили процес подачі заяв і скасували декларації – зараз потрібно лише вказати усіх членів домогосподарства. Крім того, йти до центру надання адміністративних послуг або Пенсійного фонду теж не обов’язково – подати заяву можна онлайн.

Вона також нагадала, що житлова субсидія надається для оплати житлово-комунальних послуг найбільш вразливим категоріям населення, щоб зменшити фінансове навантаження на їхній бюджет. Проте, якщо родина, отримуючи субсидію, не сплачує комунальні послуги і накопичує борги, виплати можуть бути призупинені.